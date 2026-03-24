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¡Conoce a la ‘Señorita J’! Ella es Jenifer Camacho, la nueva novia de William Levy

William Levy había despertado la curiosidad al mencionar a una ‘Señorita J’ y ahora se hace pública su identidad. Esto es lo que se sabe de Jenifer Camacho, su nueva novia.

Ella es Jenifer Camacho o ‘Señorita J’, como la llama William Levy, la nueva novia del actor. A principios de marzo del 2026, William Levy había despertado la curiosidad al mencionar a una ‘señorita misteriosa’ y ahora se hace pública su identidad. ¿Quién es Jenifer Camacho? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudió? Esto es todo lo que se sabe de Jenifer Camacho.

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