Paty Navidad asegura que tuvo el don de “leer la mente” de las personas. “Son demasiadas voces en mi cabeza”

Paty Navidad se ha caracterizado por manifestar en redes sociales exactamente lo que piensa y cree, sin importar el 'hate' que reciba ni la controversia que algunas opiniones suyas han causado. Ahora, una entrevista reciente está generando sorpresa porque la actriz asegura que tuvo el don de "leer la mente" de las personas y que incluso buscó ayuda porque esta capacidad le estaba afectando.

"Estoy leyendo lo que casi todo mundo está pensando", dice Paty Navidad

En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Magaly Ayala, Paty Navidad habló sobre su historia de vida, creencias y espiritualidad. Sobre estos últimos temas, hizo algunas declaraciones que están causando mucha intriga entre sus seguidores.

"Llegó un momento de mi vida donde empecé a leer la mente de las personas. Es real, pero eso me asustó", dice la actriz y cantante en un video difundido por la periodista en redes sociales. La entrevista completa todavía no es publicada.

Paty asegura que estuvo yendo por un tiempo con psicólogos y con "neuropsiquiatras" por muchas razones, y entre ellas parece incluir dicha habilidad de telepatía. "Cuando me pasó eso yo fui a decir: 'por piedad yo ya no quiero, no quiero porque son demasiadas voces en mi cabeza. Estoy casi leyendo lo que todo mundo está pensando'".

En otro de los videos difundidos, Paty Navidad dice: "es la primera vez que lo hablo abiertamente". No se especifica si ella se está refiriendo a la habilidad que dice tener de telepatía, es posible que en ese momento estuviera hablando sobre las veces que ha sido criticada en redes sociales por sus creencias. "Habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea, yo lo respeto todo pero pues hablo de lo que me ha tocado vivir".

Han pasado varios años desde la controversia que enfrentó Paty Navidad durante la pandemia de Covid-19. La actriz hizo declaraciones que cuestionaban la información oficial existente sobre contagios, acusando la imposición de "un nuevo orden mundial", y a ella se le acusó de estar en contra de la vacunación.