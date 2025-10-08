“Pusieron en duda mis facultades mentales”, Paty Navidad recuerda el ‘hate’ que ha recibido y defiende a Ángela Aguilar
Paty Navidad se solidariza con Ángela Aguilar en cuanto al ‘hate’ que ha recibido en redes sociales, pues en alguna ocasión ella pasó por algo similar. Además, envió un mensaje a sus detractores, les agradeció sus críticas y opinó sobre Lupillo Rivera. Por último, confirmó que ha iniciado un proceso legal contra Anabel Hernández.
