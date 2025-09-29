Paty Navidad demandará a famosa periodista que la vinculó con el crimen

Paty Navidad anunció que demandará a la periodista Anabel Hernández luego de que la vinculó con miembros del crimen organizado en su libro ‘Las señoras del narco: amar en el infierno’. En entrevista con una revista de entretenimiento de corte nacional, la actriz acusó a la escritora de hacer acusaciones sin fundamentos y sin pruebas. Además, reconoció que, tras la publicación de dicha obra, ha pasado momentos difíciles.

“No se vale ir desprestigiando y difamando a las personas nada más porque sí, porque se le ocurrió a ella o porque se le ocurrió a alguien que le contó, porque es lo que cuenta en sus libros, ella escribe así: de chisme, de ficción, de ‘me dijo mi fuente, se dice y se rumora’”, aseveró Navidad, quien, dijo, busca limpiar su imagen mientras retoma su carrera musical.

En las páginas 242 y 243 de la obra antes mencionada, Hernández reveló que Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de Los Beltrán Leyva, habría instalado una clínica de belleza cerca de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para lograr llegar a ‘las famosas que anhelaba’, entre las supuestas asistentes a encuentros de índole sexual con ‘El Barbas’ que figuraron en el manuscrito se encontraba Navidad.

“Esta señora se siente dueña de la verdad y escribe libros y ha sacado mucho dinero a costa de la difamación, eso me motivó desde el primer momento (a presentar la denuncia). Lloré mucho, me enojé, me indigné, me entristecí y todo lo que te puedas imaginar porque para mí era increíble cómo alguien se estaba atreviendo a escribir en un libro disqué de investigación tanta mentira, tanta falsedad, tanta barbaridad”, señaló la actriz en la entrevista.

Cabe mencionar que, en julio del presente año, un tribunal colegiado de apelación del vigésimo sexto circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, ordenó a Hernández y a la editorial que distribuyó la obra “publicar una réplica, justo a la mitad de un capítulo del libro, alterando su contenido y el orden narrativo dado por su autora”.

Así encaró Paty Navidad a Anabel Hernández

En septiembre de 2023, Navidad reconoció que tuvo un encuentro con el capo, sin embargo, rechazó tajantemente que se haya tratado de índole sexual. La actriz aseguró que la vez que tuvo al ‘Barbas’ de frente fue para un concierto privado.

“Yo estaba en un antro cuando un grupo de mujeres, se acercaron a decirme que había un tío suyo quien cumplía años y era muy fan mío, pero estaba enfermo. Yo no sabía a quién le iba a cantar, me conmovió, él ya no vive, salí de ahí bien, sin problemas, no tuve un amante ni nada”, contó en aquella ocasión.

Asimismo, Paty Navidad se dirigió a Anabel Hernández: “Me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor; deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quien soy, pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas”.

