Poner el árbol de jade en la cocina: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El árbol de Jade es una de las plantas más populares y conocidas que nos podemos encontrar en el mundo de la jardinería y es que tiene la particularidad de decorar perfectamente los ambientes, pero a la cual se le atribuyen una gran cantidad de propiedades espirituales. Tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui, este sistema filosófico de origen chino que busca la armonía en los espacios y que reveló porqué se debe colocar en la cocina y cuáles son sus propósitos.

Entre las características más importantes que debemos mencionar del Árbol de Jade, hay que decir que pertenece a la familia de las suculentas, es famosa por sus hojas carnosas de color verde brillante y porque no necesita de muchos cuidados para poder sobrevivir. Por otro lado, y quizás lo más importante, es que se la asocia con la abundancia, teniendo un fuerte vínculo con el Feng Shui, esta práctica milenaria que tiene como objetivo encontrar la armonía de los ambientes.

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El Feng Shui es el encargado de asignarle diversos significados a los objetos dentro de nuestro hogar, por lo que para esta disciplina milenaria, el árbol de Jade promete transformar la energía del hogar y equilibrar los espacios vitales de tal manera que seguro no creías. Por eso, es que recomiendan colocar esta planta en la cocina, un lugar importante para esta práctica y que puede traer muchos beneficios.

Razones para colocar el árbol de Jade en la cocina

En primer lugar, hay que mencionar la importancia que tiene la cocina para el Feng Shui y es que se entiende como el corazón del hogar, un lugar donde confluyen la nutrición, la salud y vitalidad de quienes habitan en ese espacio. Por eso, es que colocar un árbol de Jade en este sector de la casa tiene sus beneficios, ya que no sólo se le atribuye la capacidad de atraer energías armónicas y actuar como un imán para oportunidades positivas, sino que traerá otros beneficios.

Beneficios de colocar el árbol de Jade en la cocina

Siguiendo esta línea, colocar un árbol de Jade en la cocina, según el Feng Shui generará una interacción energética particular y es que al ser un lugar en donde predomina el elemento fuego y el

agua, esta planta ayudará a mediar y armonizar estas fuerzas opuestas. Para eso, la tienes que colocar en un sitio donde reciba luz natural indirecta durante varias horas al día, evitar encharcar la tierra y mantener las hojas libres de polvo.

