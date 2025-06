Pedro Fernández revela que se salvó de ser arrestado por ser un cantante famoso

Pedro Fernández ha sido tema de conversación en los días recientes por la tan repetida declaración de Julián Gil. Allí se aseguró que el problema por el cual el cantante mexicano se salió de una telenovela fue por el conflicto de amores que tuvo con Marjorie de Sousa. Sin embargo, fiel a su estilo, “Pedrito” no dio comentarios y pidió que no hablaran de él.

Sin embargo, ya comenzó a viralizarse una de sus intervenciones en la invitación aceptada para ir a grabar con el famoso youtuber, “Escorpión Dorado”. En este formato de entrevista donde no hay censura al ser un programa de internet, los artistas comparten una visión de ellos que es muy complicada de ver en los medios tradicionales. Ante eso, el cantante sacó esta hilarante anécdota.

Pedro Fernández se salvó de ser arrestado por ser famoso

Una de las críticas existentes hacia los artistas es que siempre repiten las mismas respuestas y que simplemente cumplen ante los medios de comunicación para no ser molestados. Por ello, cuando llegan a este formato donde se les ve más relajados, la gente agradece encontrar este tipo de contenido. Y es que la anécdota de Pedro Fernández es muy inesperada. Platicó con el influencer que por culpa de unos asaltantes, casi se lo llevan preso después de pelearse en la calle con ellos.

“Ese día, el cuate que venía conmigo y yo nos aventamos un trompo con esos chavos. Llegó la policía y nos esposaron a todos, pero el vato que me estaba esposando a mí, me vio y me dijo ‘Pedrito, qué paso’. Me soltó y ya le platiqué".

Esta historia termina recalcando que al final le preguntaron quiénes eran sus acompañantes, esto para soltarlos y dejarlos ir. Sin embargo, los otros sujetos, que quisieron robarle el estéreo de su carro a Fernández, se los llevaron en las patrullas que llegaron a resolver el incidente.

¿Pedro Fernández está casado?

Sí, el nombre de su esposa es Rebeca Garza Vargas y tiene tres hijas del matrimonio comenzado en 1987. Por ello, el escándalo que estaba destapando Julián Gil fue callado de inmediato por Fernández, quien desde ese incidente con la actriz venezolana llevó las cosas con mucha cautela, donde el motivo oficial de dicha salida fue por un problema de salud del nacido en Guadalajara.

