Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Vaya declaraciones las que hizo Julián Gil sobre su expareja Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías y con quien sostiene un conflicto legal por la custodia del menor.

En el reality show “Secretos de Pareja”, Julián Gil habló sobre la relación que tuvo con Marjorie de Sousa, revelando que en una ocasión fue víctima de agresión física, pero también acusó a la actriz venezolana de ser la responsable de la separación de Gabriel Soto y Gerladine Bazán.

¿Julián Gil fue golpeado por Marjorie de Sousa? En uno de los episodios del reality antes mencionado, Julián Gil rompió el silencio y aseguró que en una ocasión fue agredido por la madre de su hijo.

Julián Gil reveló que en una ocasión Marjorie de Sousa lo golpeó y le tiró toda su ropa por la ventana. Esto habría sucedido antes de que formalizaran su relación y naciera su hijo.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, explicó.

¿Qué tuvo que ver Marjorie de Sousa en la separagación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

De acuerdo con Julián Gil, Marjorie de Sousa “traía un problema formado con Gabriel Soto, que se divorcia de Geraldine Bazán, no fue Irina la tercera en discordia, en realidad la que destroza ese matrimonio fue ese problema”.

Julián Gil señaló que fue Irina Baeva la crucificada y muchos se olvidaron del problema entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa jugando muy coquetos en la playa, cuando él estaba casado con Geraldine Bazán.

¿Cómo fue aquel encuentro entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa?

Los hechos ocurrieron en marzo de 2016, cuando Gabriel Soto y Marjorie de Sousa fueron captados jugando muy cariñosos en las playas de Cancún, Quintana Roo.

¿Qué dijo Marjorie de Sousa?

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto y es probable que lo haga en los próximos días. Recordemos que ambos sostienen una fuerte batalla legal por la custodia de su hijo.