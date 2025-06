Pepe Aguilar responde a las acusaciones de Gussy Lau tras haber dicho que congeló su carrera musical

Las semanas recientes Gussy Lau habló de su situación contractual con la disquera de Pepe Aguilar. El compositor de Sinaloa indicó de manera directa que su carrera profesional musical está detenida, dado que el jefe de la dinastía de charros no lo ha ocupado para el proyecto en el cual firmó. Sin embargo, el papá de Ángela Aguilar habló en una entrevista y dijo lo que él conoce de la situación.

Dentro de la polémica de este testimonio del músico de 37 años está el gran tema de que es ex novio de Ángela Aguilar. Esto no puede pasar desapercibido, porque el propio Gussy Lau indicó que el boicot a su carrera comenzó al filtrarse las famosas fotos donde se ve al sinaloense y a Ángela como pareja. Sin embargo, el tema Pepe Aguilar contrato Gussy Lau tiene una nueva versión que se conoció ayer en la contestación del jefe de familia.

¿Pepe Aguilar congeló de manera arbitraria la carrera de Gussy Lau?

El artista de 56 años fue entrevistado por Pati Chapoy para el programa de Ventaneando y allí surgió el cuestionamiento sobre las declaraciones y acusaciones sobre congelar carrera a un compositor que incluso ya trabajó con Christian Nodal en el pasado. Y estas fueron las palabras directas de Pepe.

“Se hizo… entiendo… porque tampoco sé. Es un contrato normal de exclusividad. Entiendo que también tenía ciertas cláusulas de su obra. Públicamente les digo que si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a la fuerza. Si alguien firma algo, se tiene que responsabilizar. He escuchado de esta situación. Y lo que sea justo es lo que se va hacer. Porque yo no vine a esta vida para fregar a nadie”.

¿Es cierto que Pepe Aguilar desconoce la situación contractual de Gussy Lau?

Muchos pusieron en duda las palabras del nacido en San Antonio, pues al saber que el ex novio de su hija está trabajando con su disquera, es imposible que no esté medianamente enterado de la labor que él hace. Sin embargo, tal como lo describen sus palabras, Pepe Aguilar indicó que el tema legal lo conocen específicamente sus abogados. Ante eso, dijo que le prestará más atención al caso para resolverlo de la mejor manera.

Y esto último confirma lo dicho por Gussy Lau en las semanas anteriores, donde indicó que él no habla con Aguilar desde hace dos años, que todo contacto con el jefe de la disquera ha sido por la comunicación que tienen los abogados. Indicando así, la intención de Gussy Lau para salirse del tema contractual que tiene en estos momentos.

