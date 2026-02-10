Periodista denuncia amenazas de muerte tras entrevistar a Daniela Parra

El pasado 25 de mayo de 2023, el actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión tras haber sido denunciado por su hija Alexa Hoffman . El famoso mexicano quedó tras las rejas tras ser denunciado de abuso sexual y corrupción de menores.

Ahora, a casi tres años de la condena, el periodista Michelle Rubalcava entrevistó a la hija mayor del actor, Daniela Parra, quien mantiene su voz en alto en defensa de Héctor Parra. Tras la publicación de la entrevista, el reportero denunció que recibió amenazas de muerte y compartió pruebas.

¿Qué dijo Daniela Parra en la entrevista?

La entrevista que Michelle Rubalcava le hizo a Daniela Parra fue publicada la semana pasada en la plataforma YouTube y en ella el periodista le consulta a la joven de 29 años de edad sobre el caso que mantiene tras las rejas a su padre. La actriz no solo se refirió al caso en sí, sino que detalló la relación que mantiene con Héctor Parra y con su hermana Alexa Hoffman.

Daniela Parra, como lo viene haciendo en sus redes sociales, volvió a afirmar que su padre es inocente de las acusaciones impuestas por su hermana menor y la madre de esta, Ginny Hoffman.

¿Rubalcava fue amenazado de muerte?

La publicación de la entrevista en YouTube rápidamente ganó visualizaciones pero, al parecer, también el repudio de algunas personas. Es que, tras la difusión de las declaraciones de Daniela Parra, Michelle Rubalcava reveló que la usuaria paulinagarriga8841, quien no sabe si se trata realmente de Paulina Garriga, ex pareja de Héctor Parra, comentó con críticas y por eso decidió hacerle capturas.

Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores es que el periodista afirmó haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes a su teléfono celular. “Pobre pendej#, si no quieres aparecer tirando ya estás avisado”, “Tienes 12 horas para borrar esa entrevista si no quieres que te cargue la ching#da” y “Ya te dije, si sabes lo que te conviene, borra esa madr#”, son algunos de los mensajes que Michelle Rubalcava mostró en video como pruebas de las amenazas recibidas.

El comunicador afirmó que no bajará la entrevista que le hizo a Daniela Parra. “A mí no me van a amenazar, no tengo miedo”, remarcó Rubalcava y, mirando a la cámara, expresó: “Por qué no me contestas el teléfono, por qué lo apagas? Dime todas esas cosas con tu voz. ¿Por qué te escondes bajo unos mensajes? ¿Tienes miedo que te reconozca la voz?”.