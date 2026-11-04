Se acerca la Navidad por lo que muchas personas ya comienzan a pensar en la decoración del hogar. En esta oportunidad te vamos a contar cómo puedes hacer unas esferas gigantes con globos para llevar tu estilo a otro nivel.

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Esta es una idea económica y profesional en donde tienes que utilizar globos de látex grandes o globos burbuja combinados con una tapa o estoperol que simule el colgante de metal.

¿Cómo hacer esferas gigantes con globos?

Método 1: Esferas de color (Rápido y económico)

Es una buena idea para obtener un acabado tradicional y puedes aprovechar el color del globo. Los materiales que necesitas son:



Globos de látex grandes (de 18 a 24 pulgadas).

Cartulina metalizada, cartulina espejo (dorada o plateada) o foami.

Bomba de aire (preferiblemente eléctrica).

Silicona caliente o cinta doble cara de alta resistencia.

Cinta de papel (de carrocero).

Lazo, cordón dorado o hilo grueso.

Paso a paso:

El primer paso es poder darle forma al globo por lo que tienes que estirar el globo con las manos antes de inflarlo. Debes obtener una forma bien redonda.

Si te queda con la clásica forma de "pera" deberás empujar el aire hacia los lados y pega el nudo o pico excedente al cuerpo del globo con un trozo de cinta de papel.

Luego vas a cortar una tira de cartulina espejo o foami con un tamaño de 3 a 5 cm de ancho y lo vas a enrollar para obtener un cilindro que quede justo en el nudo del globo.

Continúa con dos pequeños orificios en la tapa de la cartulina para poder pasar el cordón dorado por ellos y hacer un nudo firme por dentro para colgar la esfera.

Introduce la tapa alrededor del nudo del globo y fíjala usando cinta doble cara o un toque de silicona templada (¡cuidado de no usar silicona muy caliente para no reventar el látex!).

Método 2: Esferas efecto espejo o marmoleado (Acabado premium)

Para esta opción vas a necesitar utilizar globos transparentes tipo burbuja y pintura interna para que tenga un brillo como el vidrio.

Materiales necesarios:



Globos burbuja gigantes (de 18 a 24 pulgadas).

Pintura acrílica de los colores que prefieras (rojo, verde, dorado).

Una jeringa sin aguja.

Tapa plástica (como las de aerosoles) o cartulina espejo para el soporte.

Paso a paso:

Comienza estirando el globo en todas las direcciones con las yemas de los dedos. Infla y desinfla un par de veces para que el material ceda.

Estas esferas son hermosas.|Pinterest

Toma una jeringa para introducir una buena cantidad de pintura acrílica dentro del globo desinflado. Tendrás que mover y girar el globo presionando suavemente con tus dedos por fuera para que la pintura cubra toda la superficie interna. Puedes mezclar dos colores.

Antes de que se seque la pintura vas a inflar el globo para que la pintura se expanda uniformemente.

Por último, vas a amarrar el cuello del globo. En la parte superior debes ir pegada la tapa pintada con el lazo para colgar.

