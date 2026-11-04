"¡Qué coraje!": Ivonne Montero apunta contra Kunno y cree que se rapó para llamar la atención en La Granja VIP

Kunno se rapó en vivo y protagonizó uno de los momentos más llamativos de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque ninguno de sus compañeros se esperaba lo que hizo, aunque conforme fueron analizando la situación, comenzaron a sospechar que se trató de un plan bien pensado y la primera en explotar por esta situación fue Ivonne Montero.

Y es que desde su perspectiva, el influencer solamente se animó a cortarse el pelo para llamar la atención y hacer el contenido que siempre está presumiendo. Por lo que lejos de parecerle algo inteligente, señaló que se notó desde el principio, que él y Mane participaron en la dinámica de los sacrificios para su propio beneficio y no por el bien del presupuesto como quieren hacer creer.

"¡Qué coraje! Lo hicieron para gastárselo (el presupuesto). Lo hicieron solo para ellos. Lo del cabello no es otra cosa más que contenido, para hacer show", dijo molesta la actriz, quien se negó a entregar el peluche que su hija Antonella le regaló para seguir juntas a la distancia y es su objeto más preciado en La Granja VIP.

¿Por qué se rapó Kunno? Así tomó esta drástica decisión en La Granja VIP

Fue durante la actividad de los sacrificios, que Kunno se aventuró a cortarse el pelo en La Granja VIP y quedar completamente rapado. La indicación era que los integrantes se desprendieran de algún artículo que significara mucho para ellos, todo con el fin de recuperar un poco del presupuesto que ha ido perdiéndose entre multas y compras personales.

Cuando llegó el turno del tiktoker, explicó que para él, su cabellera era sumamente importante por todo lo que representa para su apariencia y cómo se percibe a sí mismo. Por lo que ofreció raparse para que los recompensaran con dinero y su propuesta fue aceptada, de modo que con ayuda de Mario "Mono" Osuna, fue pasando la máquina.

Kunno cuenta la VERDADERA RAZÓN por la que se rapó en La Granja VIP: “No necesito verme bonito” (VIDEO)

Además de la intrépida hazaña de Kunno, solo Manelyk y Natalia Alcocer quisieron participar y entregaron objetos con gran valor sentimental. Una dejó un collar de diamantes y la otra un anillo hecho con las cenizas de su padre.