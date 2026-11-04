5 esmaltes que recomiendan los expertos para fortalecer las uñas

Las manos son una carta de presentación por lo que se le da mucha importancia. Las uñas tienen que lucir cuidadas por lo que debes optar por esmaltes fortalecedores.

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Ten en cuenta que la apariencia de las uñas se ve afectada por el clima, la estación, el agua y los hábitos que llevas a cabo. Así es que puedes tener en cuenta estos esmaltes para un mayor cuidado.

¿Cuáles son los mejores esmaltes fortalecedores?

Los mejores esmaltes favorecedores son:

OPI Natural Nail Strengthener

Esta primera opción tiene la capacidad de reforzar las uñas y prevenir la decoloración desde el primer momento de uso. Es una fórmula vegana que combina ingredientes como la vitamina A y vitamina E para mejorar su apariencia.

Essie Hard to Resist

Luego nos encontramos con esta gran opción que contribuye a unir la superficie debilitada de la uña. Así es que estas últimas tendrán apariencia más fuerte y un brillo natural.

Dior Crème Abricot

Este esmalte se recomienda porque contiene aceite de albaricoque y extracto de alga para mejorar la resistencia de las uñas y ayudar a embellecerlas.

CUTEX Nail Treatment

También puedes optar por esta opción suave, fácil y uniforme que proporciona un brillo intenso mientras fortalece y suaviza las uñas, garantizando una recuperación intensiva para las uñas secas y debilitadas.

Manucurist Green Care

Por último, tenemos esta recomendación que contiene AHA, PHA y silicio endurece las uñas quebradizas, reduciendo así la rotura. Los AHA actúan sobre las uñas restaurándolas, protegiéndolas e hidratándolas, mientras que los PHA exfolian las uñas y las hidratan. Por su parte, el silicio las fortalece estimulando la producción de colágeno y queratina.

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¿Por qué se debilitan las uñas?

Las uñas se debilitan por:

