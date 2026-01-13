Exhiben que piloto ignoró señal de alerta en la avioneta donde murió Yeison Jiménez

El fin de semana trajo consigo una de las muertes más comentadas en el contexto latinoamericano de los últimos tiempos. Sin embargo, muchos temas alrededor se han hecho virales, pero ninguno como el de una falla que el piloto habría ignorado. Esto se pondría en el ojo público por el video subido por quien iba de copiloto, quien también falleció en el trágico accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez.

¿Por qué alegan que el piloto sería el culpable de la muerte de Yeison Jiménez?

El video ya comentado se propagó de manera masiva en las horas posteriores al trágico accidente. Al inicio lo que realmente se comentaba es que Hernán Torres (capitán/piloto) mostró una actitud negligente, pues mientras iniciaba el vuelo o en la preparación del despegue… se encontraba viendo su teléfono.

El discurso se recargaba en dicha situación, donde el encargado de volar la avioneta se encontraba distraído mandando mensajes. Sin embargo, eso dio un giro al indicar que se habría ignorado una alerta del tablero del vehículo. El sitio web de El Colombiano indicó que lo que alertaba el tablero era una falla en el sensor.

"Lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible… También noto en uno de los videos que el avión consume toda la pista antes de despegar, lo cual es muy poco habitual en este tipo de aeronaves".

¿Ya se sabe qué provocó la muerte de Yeison Jiménez?

No hay ningún indicio de que las investigaciones terminen pronto. Al ser un caso tan mediático, seguramente las autoridades querrán ser lo más precisas en cuanto a las resoluciones. Obviamente en las redes sociales se han levantado múltiples opiniones, sin embargo este periódico habló con un experto en el tema, quien prefirió mantener su identidad anónima, pues cualquier palabra en falso podría ser utilizada en su contra en un lamentable caso.