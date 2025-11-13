Muere famosa chef en trágico accidente de helicóptero

Una vez más el mundo del espectáculo se vio golpeado por una repentina y trágica muerte. Esta vez se trata de la reconocida chef internacional Mynie Steffens que perdió la vida en un accidente aéreo mientras fumigaba un naranjal en Sudáfrica.

La muerte de Mynie Steffens se produjo el pasado lunes en horas de la mañana y desde entonces las muestras de dolor se han multiplicado en las redes sociales. Aunque ya hay precisiones sobre lo sucedido, la investigación sigue su curso para determinar fehacientemente lo que ocurrió.

¿Cómo murió Mynie Steffens?

Cerca de las 8:00 horas del lunes Mynie Steffens pilotaba un helicóptero con el cual esparcía pesticidas sobre una plantación de naranjas. Por razones que se investigan, la aeronave chocó contra cables de alta tensión y los daños sufridos ocasionaron que se precipitara a tierra.

El helicóptero cayó en un pastizal cercano al naranjal donde realizaba las fumigaciones y cuando el personal de emergencia llegó solo pudo constatar su deceso.

¿Quién era Mynie Steffens?

Mynie Steffens tenía 43 años de edad y era una reconocida chef internacional que se caracterizaba por ser multifacética. Era piloto certificada, lanzó un libro de recetas que se convirtió en el más vendido en Sudáfrica y llevaba una vida de mucha actividad y aventuras, que era mostrada en sus redes sociales y a través de un programa de televisión local.

Su compañera de trabajo y amiga de la infancia, Aldi Van der Walt, calificó lo sucedido como un “golpe devastador” y afirmó que Mynie Steffens “tenía un gran corazón, un alma gentil, el pegamento que mantenía unidas a las personas. Vivía la vida al máximo, siempre llena de ideas que transformaba en éxitos”.

Por ahora, se aguardan las pericias finales para conocer los motivos del accidente fatal. Mientras, las redes sociales se inundan de posteos despidiendo con profundo dolor a la reconocida chef.