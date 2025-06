Poncho de Nigris culpa a su madre por no ser invitado a los XV años de su hija

Poncho de Nigris se ha visto envuelto en una fuerte polémica en compañía de su familia luego de que el famoso no fuera invitado a los XV años de su hija Ivanna, producto de su antigua relación. Ahora el también influencer le echa la culpa a su madre y desata críticas en las redes sociales.

Son muchos los que critican a Poncho de Nigris por la mala relación que tiene con su madre, la señora Leticia Guajardo, y es que ambos han formado parte de distintas controversias, dimes y diretes, que terminaron en que el famoso pusiera tierra de por medio con su progenitora.

¿Por qué Poncho de Nigris culpa a su mamá de no ser invitado a los XV años de su hija?

Recientemente salió a la luz que Ivanna, la hija mayor del también modelo, cumplió quince años y lo celebró con la tradicional fiesta que se lleva a cabo en México; sin embargo, el gran ausente de la noche especial de la joven fue su padre, quien no asistió al evento y tampoco bailó el vals con la quinceañera.

Ahora, Poncho de Nigris asegura que todo fue culpa de su madre, y que Leticia fue la razón por la que no fue invitado a los XV de su hija, pues fue Guajardo quien corrió con todos los gastos del evento y la presunta responsable de que la adolescente no le dirija la palabra al creador de contenido.

Esto dijo Poncho de Nigris sobre el distanciamiento con su hija Ivanna

En una entrevista con Venga La Alegría, el famoso expuso que nunca se negó a cubrir con los gastos de la fiesta de XV años de su hija; sin embargo, ambos tuvieron diferencias al momento de acordar los detalles de dicho evento, lo que resultó en que Ivanna se molestara con su papá y dejara de responderle los mensajes.

¿No le contesta los mensajes? 💔📱 Poncho de Nigris nos confirma distanciamiento con su hija mayor y esta es la razón.😞#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/No0BjdZSin — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 4, 2025

Desde entonces, Poncho no ha tenido contacto con la menor de edad, todo porque el personaje público no quería hacer una celebración tan grande y tampoco estaba de acuerdo con mezclar a ambas familias en la fiesta pues no tiene una buena relación con su expareja Lucy Garza.