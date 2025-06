Poncho de Nigris se reconcilió con su madre y ella ofrecerá una disculpa pública

Poncho de Nigris es uno de los creadores de contenido más controvertidos y en los últimos meses su nombre ha sonado con fuerza gracias al conflicto con su madre, Leticia Guajardo, quien en el pasado hizo polémicas declaraciones sobre su hijo y su nuera Marcela Mistral.

A raíz de esto, Poncho de Nigris decidió romper todo lazo y comunicación con su madre, a quien acusó de valerse de estas prácticas para monetizar y hacer polémica.

Flor Rubio defiende a Pablo Lyle de Poncho de Nigris: “Está afectando a una persona que está en la cárcel” [VIDEO] La conductora Flor Rubio pidió al influencer en pensar más en sus palabras antes de emitirlas porque puede afectar la condena del actor.

¿Poncho de Nigris y su madre hicieron las pases?

Tras algunos años distanciados, todo parece indicar que Poncho de Nigris y su madre han dedicido hacer las pases, al menos así lo reveló Leticia Guajardo en un programa de televisión.

Te puede interesar: Venga La Alegría: Poncho de Nigris revela la razón por la que dijo que Pablo Lyle abusó de Sury Sadai

¿Qué dijo la madre de Poncho de Nigris? Leticia Guajardo charló con el programa de televisión regiomontano “Gente Regia”, quien habló con la madre de Poncho de Nigris.

En declaraciones con Ramiro Cantú, Leticia Guajardo reveló que ya no puede vivir sin su hijo, por lo que está dispuesta a hacer hasta lo imposible para que la perdone.

Leticia aseguró que extraña a sus nietos y sobre Marcela Mistral, reveló que no sabe qué tan molesta esté, luego del intercambio de declaraciones que tuvieron en el pasado y que intensificaron sus diferencias con Poncho de Nigris.

¿Leticia Guajardo se disculpará con Poncho de Nigris?

De acuerdo con el periodista antes mencionado, Poncho de Nigris tiene una condición para reconciliarse con su madre y es que ella le pida una disculpa pública.

Te puede interesar: Alfredo Adame llamó fracasado a Poncho De Nigris por esta razón

Según los conductores del programa, la reconciliación entre ambos podría tratarse de una estrategia publicitaria para que los dos obtengan beneficios. Recordemos que Leticia Guajardo está en pláticas para entrar a un famoso reality show.

¿Poncho de Nigris acusó a su madre de ser la culpable del distanciamiento de su hija?

Hace algunos días Poncho de Nigris reveló para Venga La Alegría que no fue requerido a los XV años de su hija mayor Ivanna, pero también señaló que su madre fue la causante del conflico.

“Al decir que, supuestamente, yo no quería pagarle los XV, esa nunca fue la razón, yo quería hacer algo más privado con ella y se salió de control y ahorita estoy distanciado con mi mamá y con mi hija. Mi mamá fue la que nos metió en esa bronca, fue la que lo hizo público por hacerse la chistosa y presionar para que hiciera XV años. Una disculpa para todos los que se ofendieron, ya no me metan en pe… de esos, yo sinceramente hago lo que yo quiera, no le hago mal a nadie. A mi hija no le va a faltar nada”, añadió el polémico creador de contenido.