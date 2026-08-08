¿Por qué Carlos Trejo tiene un doctorado? Este es el reconocimiento que el cazafantasmas recibió

Este 6 de agosto se anunció oficialmente que Carlos Trejo es el primer Granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada. Se ha creado enorme expectativa sobre su participación en el exitoso reality show, así como curiosidad sobre su trayectoria. A continuación te contamos más sobre el título que ha sorprendido a quienes siguen al cazafantasmas: tiene un doctorado honoris causa.

El día que Carlos Trejo recibió un doctorado honoris causa

Fue en 2016 que Carlos Trejo recibió un doctorado honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE), por la labor única que ha realizado con el paso de las décadas. Como la institución lo explica, otorga este título a figuras de diferentes ámbitos que han transformado su entorno a través de la excelencia, la ética y el servicio; a lo largo de 33 años, el IMELE ha otorgado el doctorado honoris causa a más de 2,000 personalidades.

Adicionalmente, Trejo cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de la UNAM y es contador público por parte de la universidad ISEC.

El mismo cazafantasmas y futuro Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada ha hablado sobre sus logros en redes sociales. "Me da gusto comentar que de vivir en la calle y ser huérfano de padres, en el camino de la vida terminé mi carrera en Derecho, contador público y licenciado en Comunicaciones, y el doctorado honoris causa", escribió en una publicación de 2020. "Aprendí que tienes derecho a poner una rodilla en el piso pero jamás las dos.

me da gusto comentar que de vivir en la calle ser huérfano de padres, en el camino de la vida termine mi carrera en derecho, contador publico y Lic en comunicaciones y el doctorado Honoris CAUSA, aprendí que tienes derecho a poner una rodilla en el piso pero jamás las dos 👊 pic.twitter.com/miFVPHCKAx — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) August 21, 2020

Qué es un doctorado honoris causa

Este título es otorgado por una institución a una persona destacada que ha realizado contribuciones significativas en un campo específico o ha servido a la comunidad; también es posible que sea un reconocimiento a su trayectoria profesional, explica la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Su nombre proviene del latín y significa "por causa de honor".

No es como tal un grado académico, no es necesario haber cursado con la institución para obtenerlo.