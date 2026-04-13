La verdadera razón por la que la esposa de ‘El Patrón’ lo dejó salir de prisión

Estos días el nombre de ‘El Patrón’ estuvo en boca de todos, pero no por situaciones positivas, sino por su detención, confirmación y vinculación a proceso por violencia contra su actual esposa. Lo último que se comentó fue que el luchador profesional habría ofrecido dinero para que su caso no llegara a juicio… y se indica que Mary Carmen aceptó el acuerdo. ¿Por qué lo hizo?

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¿Por qué Mary Carmen “perdonó” a ‘El Patrón’?

La pareja que llevaba 3 años de casados vivió un episodio lamentable al presentarse violencia de parte de Alberto del Río. La denuncia se hizo, detuvieron al hombre de 48 años, se confirmaron los hechos y se estaba a la espera de iniciar un juicio. Sin embargo, se dio a conocer que Mary Carmen aceptó la propuesta de “perdón” que la familia del potosino hizo.

Dicha oferta la habría hecho la familia del luchador por la vía legal, donde le ofrecieron poco más de un millón de pesos. Según diversas fuentes, la víctima de agresión dijo que no aceptaría, pues su seguridad no tenía precio. Pero según los comentarios recientes alrededor del caso, la mujer de 41 años decidió ponerle fin al proceso por el momento.

Aunque esa decisión recibió diferentes críticas alrededor, pues al principio había dicho que no aceptaría el dinero, el motivo sería que los hijos de Alberto no sufrieran el proceso donde su padre incluso podría terminar en la cárcel. Mary Carmen no es la madre de los muchachos, pero desde que se casó con Del Río, se indica que ella fungió como la encargada de su crianza.

¿Qué consecuencias legales hay por la agresión de ‘El Patrón’?

Según algunas fuentes, los expertos argumentaban que José Alberto Rodríguez Chucuan podría enfrentarse hasta 7 años de cárcel. Sin embargo, tras el acuerdo económico por la vía legal, el agresor de Mary Carmen no irá a prisión ni se le juzgará por esos actos, sin embargo tiene 3 indicaciones precisas para evitar una recaída en un historial previo de agresiones diversas.