Influencer puso en venta su cuenta de Instagram con más de 70, 000 seguidores

De manera sorpresiva, algunos no entendían si la oferta que hizo la influencer era cierta, pero según los reportes de los medios locales… no es la primera vez que lo hace. Aunque no es una práctica tan común en la actualidad, Samahara Lobatón compartió en su cuenta de Instagram que vende un perfil con 70, 000 seguidores. Por ello pidió gente seria que quiera negociar.

¿Por qué esta influencer vende cuentas de Instagram?

Aunque algunos creyeron que la que estaba en venta era su cuenta, esa teoría se invalidó al recordar los cortos pero documentados casos donde vendió un par de perfiles ya. La intención de estos movimientos es generarle la oportunidad a alguien que busque emprender pero sin tener que iniciar desde lo más bajo respecto a su clientela digital.

El anuncio lo hizo en sus historias de Instagram, aunque en esta ocasión no puso un precio base. Solamente indicó que es una oportunidad de oro para emprender o iniciar algún blog como figura pública. Además, indicó que no quería sapos, que en el contexto peruano podría hacer referencia a gente que quisiera pasarse de lista.

En el pasado ya vendió una cuenta en 4500 dólares estadounidenses y en noviembre también anunció una cuenta con 60, 000 seguidores 100% orgánicos, ofrecida en 6000 dólares. Por ello, parece que sus pasadas ventas han salido de maravilla y busca así una fuente de sustento que comenzó a generar debate entre los usuarios de redes sociales.

¿Quién es la influencer que vende cuentas en redes sociales?

Samahara Lobatón es una creadora de contenido peruana que parece dedicarse a producir material de estilo de vida. Ella misma presume ser madre de tres hijos y se hizo conocida en meses recientes por esta dinámica de compra y venta de cuentas, lo cual abrió un debate respecto de la legalidad de movimientos como estos.

Ante eso, una de sus clientas indicó que incluso le dejó la cuenta más barata y que le ayudó a empezar su emprendimiento. Ella se identificó como ciudadana ecuatoriana y le compró un perfil con prácticamente 90, 000 seguidores.