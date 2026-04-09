De Belinda a Ángela Aguilar: todas las canciones que ha escrito Christian Nodal a sus parejas

Christian Nodal un nuevo álbum para este 2026, sin embargo, una de las canciones de este cantautor, será la que le dedicará a Ángela Aguilar; y es que esta afirmación comenzó a darse luego de que el cantante compartiera la noticia con una foto de su esposa; este sencillo llevará como nombre: “Un Vals” en una publicación, la cual viene junto con varios emojis, uno de corazón y otro de compromiso. Por otro lado, no es la primera vez que le dedica una de las canciones de sus álbumes, puesto que, a varias de sus exparejas como Belinda y Cazzu también han tenido un detalle así por parte del artista.

“Mañana estamos de estreno con ´Un Vals´”, Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá que toque el corazón tanto como a mí”, fue lo que escribió Christian Nodal desde su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en sus redes sociales, el cantante pudo compartir un fragmento que dice: “Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo, tiene bueno y entre esas cosas buenas, nuestro amor se hace notar”.

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¿Cuáles son las canciones que Christian Nodal les ha dedicado?

Belinda fue una de las parejas de Christian Nodal, y de acuerdo con algunas fuentes, el tema que le dedicó a la cantante fue: “De los besos que te di”, pero este tema no sólo fue para la también actriz, sino que, de igual forma fue una letra que le dedicó a Cazzu, la madre de su hija; este momento quedó grabado cuando en un concierto en el Foro Sol en el 2023, el autor le expresó cariño y mucho amor: “Hoy se la dedicó a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado las llagas más fuertes que he tenido en esta vida”.

Otra de las canciones famosas que Nodal ha dedicado, fue la que tituló con el nombre de “Cazzualidades”, la cual iba obviamente para Cazzu; y es que luego de terminar su noviazgo con Belinda en el 202; Christian Nodal compuso dicho tema y para muchos fue una forma en la que conoció a la hoy madre de su hija, ya que fue la historia de cómo se encontró con ella de una manera inesperada.

