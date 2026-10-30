Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú; la cumbia mexicana está de luto

El mundo de la cumbia mexicana está de luto luego de confirmarse la muerte de Fernando Castillo Castro, una de las voces más emblemáticas de Los Yaguarú de Ángel Venegas. De acuerdo con información oficial Castillo murió a la edad de 72 años. Hoy su partida deja un importante legado musical entre quienes crecieron bailando y cantando sus interpretaciones en fiestas, sonideros o conciertos.

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La noticia sobre el fallecimiento de uno de los grandes exponentes de la cumbia fue confirmada mediante las redes sociales por parte de la agrupación durante la madrugada de este viernes 30 de octubre, donde compartieron un emotivo mensaje donde reconocieron su voz, su legado y lo que llegó a representar en la vida de la agrupación.

“Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical....Hoy te despedimos con lágrimas y el corazón destrozado, pero también con un inmenso agradecimiento por haberte tenido en nuestras vidas”.

¿De qué murió Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú?

Aunque fue la propia agrupación que compartió la lamentable noticia del deceso de Fernando Castillo, hasta el momento no se ha revelado de manera oficial las causas de su muerte, el comunicado que compartieron en redes sociales solo se enfocó en reconocer el legado que deja tanto arriba como abajo de los escenarios.

De igual modo, no se ha dado a conocer que el cantante atravesara por un cuadro de salud delicado que estuviera relacionado con su deceso. Aunque el arrtista ya no esté fisicamente su música y su voz vivirá para siempre por la huella que dejó dentro de la agrupación.

¿Cómo fue la reacción de Coreañera fan de Los Yaguaru?

La exparticipante de La Granja VIP, Abigail Yeri Pak, mejor conocida como "La Coreañera" fue una de las artistas en reaccionar ante el fallecimiento de Fernando Castillo, en la publicación que se encuntra en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación la joven cantante dejó un comentario donde reaccióno con emojis de de una cariorta llorando y un corazón. Asimismo, compartió la publicación en sus historias.

Cabe recordar que la cantante e influencer se declaró públiacamente en varias ocasiones fan número uno de Los Yaguaru, incluso llegaron a colaborar juntos el pasado 2 de febrero de 2025 en el Auditorio Nacional.

¿Quién era Fernando Castillo y cuáles fueron sus canciones más conocidas?

El nombre de Fernando Castillo logró consolidarse dentro del mundo del entretenimiento, especialmente en la música luego de mantenerse vigente por más de tres décadas dentro de la historia de Los Yaguaru, grupo donde logró convertirse en una voz reconocida de la cumbia romántica.

Entre las canciones que marcaron su trayectoria destacan "Cuéntale", "Pero en tu mirada" "Amor sin primavera" entre otros que se encuntran en el gran catálogo de la agrupación y que hoy continúan formando parte de los recuerdos musicales de los seguidores que hoy le dan el último adiós.