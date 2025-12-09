Familiares lanzan un grito de preocupación por Britney Spears; subió un video quitándose la ropa

La historia de Britney Spears es en general conocida por todos los que están medianamente pendientes del mundo del espectáculo. Por eso desde hace años se ha indicado que la artista vive al borde del colapso. Hoy se indica que incluso sus familiares están pidiendo auxilio, pues su entorno cercano no tendría ningún real punto de protección de la mujer de 44 años.

¿Por qué la familia de Britney Spears está preocupada por la cantante?

En los días recientes las redes sociales concretaron una nueva alarma alrededor del bienestar mental de la leyenda del pop. Se indica que la cantante rentó un yate para pasear por las aguas mexicanas, esto por la celebración de su cumpleaños 44, concretado el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, el video que alertó a muchos, fue bastante inquietante.

En un video publicado en su Instagram y el cual ya se bajó, se veía a la nacida en Misisipi modelando frente a la cámara con un bikini rosa. Sin embargo, a la mitad de su interacción con el aparato, la mujer desató la parte de arriba del bikini y cuando parecía que mostraría su cuerpo a todo el mundo… se bajó la toma.

Ante eso, se indica que sus familiares están muy preocupados, pues ella vive en escándalos legales desde hace años. Según el Daily Mail, dicha ansiedad de la familia llega por salida nocturnas de Britney: “Es un verdadero infierno saber que suceden cosas que podrían ponerla en peligro. Nadie puede ayudarla”.

¿Britney Spears prepara proyectos musicales en el futuro?

Aunque desde hace meses se rumora que la leyenda viviente podría tener un triunfal regreso a la música, no parece que esa sea una opción real. Sin embargo, sí hay trabajos con su biopic, la cual está produciendo Universal Pictures. Esta cinta de sus memorias llamada The Woman in Me… será dirigida por John M. Chu (Wicked).

Ante eso, siempre sale alguna nota que preocupa a sus fanáticos, pues siempre se indica que no la ven bien emocionalmente. Sin embargo, los mismos reportes mediáticos dictan que su familia se ha intentado acercar, pero sin éxito: “Quienes desean ayudar no logran acceder a ella. Una situación alarmante”.