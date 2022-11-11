Leonardo García protagoniza zafarrancho ante preguntas de la prensa.
Luego de inaugurar una experiencia de vida zen el Tulum, Leonardo García explota tras cuestionamientos sobre el estado de salud de su padre Andrés García.
Tremendo zafarrancho armaron Leonardo García y Pedro Moctezuma al finalizar una conferencia de prensa para promover una experiencia de vida saludable en Tulum, Quintana Roo.
La tranquilidad y el estado zen del que hablaban minutos antes pasó a segundo término en unos cuantos minutos, sobre todo cuando Leonardo fue cuestionado sobre la salud de su padre, Andrés García.
"Pedro me ha ayudado mucho. Lo he ido a ver, a visitar... tratamos de mandarle energía para que esté bien", dijo Leonardo para después expresar "no vengo hablar de ese tema aquí, vengo a una situación zen, me vale madr*s, no lo voy a hablar, vengo a otra cosa".
Recordemos que Andrés García pasó complicados momentos en el hospital, luego de ser diagnosticado con cirrosis hepática.
Luego del tremendo susto, el histrión pudo regresar a su hogar en Acapulco en compañía de su esposa Margarita. A Andrés se le cumplió uno de sus más grandes deseos, pues escuchó Casquillos de mi cuerno, tema interpretado por Germán Lizárraga y su banda.
En otros temas y minutos antes al hablar de la muerte de su gato, Leonardo sorprendió con su respuesta: "Lo quiero más que a muchos humanos".
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Pedro Moctezuma rompe el silencio sobre su sobrina Frida Sofía
Por su parte, Pedro Moctezuma compartió que su sobrina Frida Sofía recurrió a la meditación para sanar su tormentosa vida, ¿pero ya lo logró?
"Yo amo a Frida, es una niña que ha pasado por muchas cosas difíciles, ella está en el camino de la meditación. Hemos hablado, está bien y estamos buscando la luz", dijo a la prensa, haciendo referencia a los problemas de Frida Sofía con su mamá Alejandra Guzmán, su abuelo Enrique Guzmán y sus vecinos en Miami, Estados Unidos.
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