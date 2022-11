Leonardo García protagoniza zafarrancho ante preguntas de la prensa.

Leonardo García y Pedro Moctezuma protagonizaron un zafarrancho.

Tremendo zafarrancho armaron Leonardo García y Pedro Moctezuma al finalizar una conferencia de prensa para promover una experiencia de vida saludable en Tulum, Quintana Roo.

La tranquilidad y el estado zen del que hablaban minutos antes pasó a segundo término en unos cuantos minutos, sobre todo cuando Leonardo fue cuestionado sobre la salud de su padre, Andrés García.

“Pedro me ha ayudado mucho. Lo he ido a ver, a visitar... tratamos de mandarle energía para que esté bien”, dijo Leonardo para después expresar “no vengo hablar de ese tema aquí, vengo a una situación zen, me vale madr*s, no lo voy a hablar, vengo a otra cosa”.

Recordemos que Andrés García pasó complicados momentos en el hospital, luego de ser diagnosticado con cirrosis hepática.

Luego del tremendo susto, el histrión pudo regresar a su hogar en Acapulco en compañía de su esposa Margarita. A Andrés se le cumplió uno de sus más grandes deseos, pues escuchó Casquillos de mi cuerno, tema interpretado por Germán Lizárraga y su banda.

En otros temas y minutos antes al hablar de la muerte de su gato, Leonardo sorprendió con su respuesta: “Lo quiero más que a muchos humanos”.

Pedro Moctezuma rompe el silencio sobre su sobrina Frida Sofía

Por su parte, Pedro Moctezuma compartió que su sobrina Frida Sofía recurrió a la meditación para sanar su tormentosa vida, ¿pero ya lo logró?

“Yo amo a Frida, es una niña que ha pasado por muchas cosas difíciles, ella está en el camino de la meditación. Hemos hablado, está bien y estamos buscando la luz”, dijo a la prensa, haciendo referencia a los problemas de Frida Sofía con su mamá Alejandra Guzmán, su abuelo Enrique Guzmán y sus vecinos en Miami, Estados Unidos.

