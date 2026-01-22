Qué pasó con Eiza González y qué tiene que ver con los Premios Razzies: esto dijo la famosa actriz mexicana

Eiza González desmintió una supuesta nominación a los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Razzies, premios que reconocen lo peor del cine y que falsamente le adjudicaron por su papel en la película La fuente de la juventud.

A través de X (antes Twitter), la actriz y cantante mexicana se pronunció con un extenso mensaje en el que lamentó cómo las noticias falsas se difunden con facilidad. Subrayó que dicha nominación a peor actriz de reparto nunca existió y que el rumor se viralizó a partir de un foro en Reddit.

Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. Aveces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir… — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 21, 2026

Más tarde, agregó una reflexión personal: “Siempre me pronuncio sobre lo orgullosa que me siento de mi país y de dónde vengo, en cada oportunidad que tengo, pero estos momentos son una decepción total (...) Es una vergüenza, de verdad. Seamos mejores”.

¿De qué trata La fuente de la juventud, la nueva película de Eiza González?

La película La fuente de la juventud es protagonizada por John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González y Domhnall Gleeson. La historia sigue a dos hermanos distanciados que se reencuentran para cumplir un sueño pendiente: encontrar la mítica fuente de la juventud. Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo.

Eiza interpreta a Esme, una aventurera valiente y protectora que forma parte de una sociedad secreta llamada los Protectores del Camino, encargada de resguardar grandes secretos, entre ellos la fuente de la juventud. Su personaje funge como antagonista dentro de la trama.

¿Quién es Eiza González?

Eiza González es una actriz y cantante mexicana que alcanzó la fama gracias a telenovelas como Lola, érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos. Posteriormente, se mudó a Estados Unidos para impulsar su carrera internacional, logrando papeles destacados en películas como From Dusk Till Dawn, Baby Driver, Ambulance y una participación en Alita: Battle Angel, producida por James Cameron.

¿Quién es el novio de Eiza González?

Actualmente, Eiza González mantiene una relación con Grigor Dimitrov, tenista búlgaro de reconocimiento internacional. Su historia de amor comenzó cuando la actriz asistía a sus partidos y le mostraba apoyo a través de redes sociales. Con el tiempo, ambos empezaron a compartir en Instagram fotografías de distintos momentos juntos.