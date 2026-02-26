Esto pasó con Miguel Ángel, alumno de la primera generación de La Academia

Tras la muerte del querido Héctor Zamorano, es que se ha vuelto a poner atención sobre los ex participantes de la primera generación de La Academia. Quien no dudo en despedir a su compañero fue Miguel Ángel Rodríguez Chapital, que utilizó sus redes sociales para darle el último adiós.

Si se mira las redes sociales de Miguel Ángel, queda claro que decidió alejarse de las cámaras y los escenarios. Su rumbo se ha inclinado por amenizar cenas en restaurantes y realizar rifas.

¿Qué es de la vida de Miguel Ángel?

Miguel Ángel tenía problemas de visión, pero nunca fue un impedimento para que se llevara el tercer lugar de la temporada del reality show del que fue parte.

Además de ganar un millón de pesos, un auto y un viaje, firmó un contrato con una disquera, por lo que lanzó 5 producciones discográficos.

Las polémicas que protagonizó el cantante, no le permitieron hacer una carrera sólida. Antes de finalizar el reality comenzó a tener actitudes prepotentes con sus compañeros e incluso en una entrevista posterior lo reconoció.

El mismo Miguel Ángel dijo que su carrera no prosperó ya que fue muy arrogante y tenía muchos requisitos para presentarse a cantar en los lugares.

Además a sus 23 años se casó con una joven de 16 años. Se divorció y perdió su patrimonio por lo que para mantenerse vendía celulares usados

En la actualidad Miguel Ángel rifa serenatas en redes sociales para poder ganarse el sustento. También hace presentaciones en algunos locales de Puebla. Esta situación ha causado mucha consternación en los seguidores del reality.