¿Conoces alguno de ellos? 7 restaurantes de México fueron elegidos entre los 50 mejores de Latinoamérica

Latin América's 50 Best Restaurants es una institución especializada en gastronomía que reconoce a los mejores locales de comidas de Latinoamérica. Esta plataforma tendrá su ceremonia de entrega de premios el próximo 2 de diciembre. Dicho evento reconocerá a las primeras 50 posiciones del ranking del continente en el rubro de restaurantes.

Sin embargo, la plataforma también ha reconocido a los locales gastronómicos que forman parte de las posiciones que van de 50 a 100. Antes de comunicar su veredicto acerca de los premios para las primeras 50 posiciones, la entidad ha anunciado cuáles son los sitios destacados a nivel latinoamericano: 7 de ellos se localizan en México.

Los 7 restaurantes de México que se incluyen entre los 50 mejores de Latinoamérica

Los siguientes restaurantes mexicanos fueron incluidos en el top del 100 al 51. De hecho, un local de la Ciudad de México inaugura este segmento del raking.

Puesto 51: Pujol (Ciudad de México)

Puesto 54: Cara de Vaca (Monterrey)

Puesto 58: Le Chique (Cancún)

Puesto 59: Sud 777, (Ciudad de México)

Puesto 71: Em (Ciudad de México)

Puesto 84: Nicos (Ciudad de México)

Puesto 90: Lunario (Valle de Guadalupe)

¿Cómo se eligen los restaurantes distinguidos del ranking Latin America's 50 Best Restaurants?

Latin America's 50 Best Restaurants es una entidad que está compuesta por 300 miembros. Estas personas se traducen en votantes regionales comprometidos y cercanos al mundo culinario. Estos expertos son seleccionados por su entendimiento y perspectiva del mundo gastronómico axtual en América Latina, con todo lo que implica el servicio para el comenal. Sus votos colectivos forman la lista definitiva de Latin America's 50 Best Restaurants.

Pero la Academy está estructurada en 5 regiones:

México

América Central

América del Sur (Norte)

América del Sur (Sur)

Brasil

Dentro de cada región, votan periodistas de renombre, críticos gastronómicos influyentes, chefs célebres y restauranteros destacados. Cada uno emite 10 votos, teniendo en cuenta sus experiencias vinculadas a la gastronomía en los últimos 18 meses. Pero un mínimo de 4 votos son asignados a restaurantes que estén localizados fuera de su país de origen.