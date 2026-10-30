Niurka NO quiere que salven a Kevyn Contreras de ser eliminado en La Granja VIP y explica sus contundentes razones

Tras una semana donde las cosas no les salieron como esperaban, el equipo de los "Disfuncionales" alista su estrategia para el Viernes de Traición en La Granja VIP. Y la que tiene muy claro el rumbo que deberían tomar, es Niurka, quien piensa que Kevyn Contreras no tendría que ser salvado por Julio Camejo, pues este movimiento podría ser perjudicial y por eso no le conviene tomar una decisión basándose únicamente en el cariño que le tiene al comediante.

Así lo explicó durante una reunión con sus aliados, en donde señaló que no es que quiera ver al "Bicolor" eliminado, sino que piensa que es mejor para él que los votos del público lo regresen una vez más, ya que está casi segura de que el comediante es muy fuerte y las posibilidades de que salga son mínimas. Esto ya que el ver el cariño de sus seguidores, podría reconfortarlo para que se olvide de todos los regaños y castigos que recibió por su comportamiento.

"No lo subestimes, porque la gente ve el 24/7 y no siempre es el mismo que el de las galas. No te encierres en eso. Kevyn está muy fuerte, el eslabón débil que tenemos en el grupo es Natalia. Subir a Mono y salvar a Natalia es lo que nosotros ya habíamos hablado, precisamente por las experiencias que hemos tenido", dijo firme la llamada "mujer escándalo".

¿Por qué el equipo de Niurka quiere traicionar al "Mono" Osuna en La Granja VIP? Su plan para desestabilizarlo

Aunque son conscientes de que su estrategia "Kamikaze" fue muy arriesgada y que ahora cualquiera de los nominados podría salir, los integrantes del equipo de Niurka también tienen claro que pase lo que pase, no quieren que Mario "Mono" Osuna se quede tan tranquilo después de todos los problemas que han tenido.

Por lo que su idea sería que Julio Camejo salve a Natalia Alcocer, ya que piensan que ella es la que tiene menos votos en La Granja VIP y en su lugar, mande a la tabla al exfutbolista. De esta manera, herederá este poco apoyo y no podrá confiarse, por lo que incluso si no es eliminado, al menos estará dudando de su futuro hasta el domingo. Asimismo, creen que si llegara a salvar a Kevyn, el "Mono" alucinaría con que los votos de "Bicolor" fueron para él y esto solo hará que sea más pesado con ellos.