Qué tiene que ver Shanik Berman con Liam Payne: esto dijo la famosa periodista que conmocionó a todos

La relación entre Shanik Berman y Liam Payne ha despertado curiosidad y polémica en el mundo del espectáculo. Una declaración hecha por la famosa periodista encendió las redes y dejó a muchos sorprendidos, provocando una ola de reacciones y comentarios que no tardaron en viralizarse.

La comunicadora visitó recientemente Buenos Aires, Argentina, y compartió en su cuenta oficial de TikTok la experiencia de alojarse en el mismo hotel donde murió el exintegrante de la banda británica One Direction a los 31 años de edad, el 16 de octubre del 2024, luego de caer desde el cuarto piso.

¿Qué dijo Shanik Berman sobre Liam Payne?

Shanik Berman publicó un video mostrando en detalle las instalaciones del lugar donde pasó sus últimos días el reconocido artista, quien falleció trágicamente en el accidente. "Me estoy quedando en la habitación de Liam Payne, en 310 de Casa Sur aquí en Palermo. Está la alberca, este es mi balcón desde donde él cayó", relató Berman.

Según comentó, "de casualidad" le tocó quedarse en ese sitio, pero la controversia comenzó en redes cuando señaló que "no sabía cómo Liam se cayó del balcón", desatando una ola de críticas en su contra.

Además, la comunicadora se fotografió junto a la puerta de la habitación y asistió al santuario que crearon fanáticos fuera del hotel, causando más rechazo entre los seguidores del cantante.

La crítica de fans de Liam Payne a Shanik Berman

Las repercusiones por sus actos no tardaron en llegar y en esa misma publicación la periodista fue catalogada como "imprudente" no solo por mostrar con distintas imágenes las instalaciones del lugar, sino también por poner en duda cómo fue que Liam Payne se cayó desde ese balcón.

Shanik Berman se hospedó en el mismo hotel en donde murió Liam Payne.|(Instagram @shanikberman)

"No puedes hablar así de alguien que ya no está", expresaron algunos usuarios, mientras que otros reprocharon al hotel que brinde el servicio de esa habitación sin colocar una contención en la terraza donde sucedió el accidente años atrás.

Hasta el momento, Berman no hizo declaraciones al respecto, pero tampoco eliminó su video de las redes sociales.