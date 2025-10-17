Salen a la luz nuevos detalles a un año de la muerte de Liam Payne

El nacido en Wolverhampton formó parte de las glorias del pop de la era reciente gracias a su participación con la laureada banda One Direction. Lamentablemente, justo hace un año el mundo terminó consternado al conocer que tras caer de un balcón, Liam Payne murió mientras se encontraba en Argentina. Por ello, la gente sigue buscando respuestas en una investigación que no ha convencido a varios.

Liam Payne murió trágicamente al caer de un balcón en un hotel en Argentina. Se recibió la llamada de emergencia desde el mismo hotel. Los primeros indicios apuntan que estaba intoxicado.

¿Qué avances hay con el caso de la muerte de Liam Payne?

Los primeros reportes que salieron en la cobertura mediática de este suceso indicaban que Liam se encontraba en estado inconveniente durante su estancia en el barrio de Palermo. Se le realizó una autopsia que indicó presencia de alcohol, cocaína y benzodiacepinas, por lo que muchas de las conclusiones primarias indicaban un posible suicidio.

Sin embargo, como era de esperarse, se pidió que continuaran las investigaciones en el caso del famoso cantante inglés. Y es que sus vacaciones para alejarse de la presión mediática en casa terminaron de una manera fatal. Allí estaba con su pareja y con algunos amigos, quienes le acompañaron en los excesos confirmados por las pruebas toxicológicas hechas al cuerpo.

¿Hay resolución de lo ocurrido ese día con Liam Payne?

La causa de la muerte es clara, indicando que fue el golpe recibido por la caída del tercer piso del hotel donde se alojaba, descartando así algún tema de asesinato con violencia. No se encontraron heridas defensivas y se indicó que su caída fue total o parcialmente inconsciente.

Momentos antes del deceso de Liam Payne El exintegrante de One Direction llegó a Argentina a principios de octubre con la intención de asistir al concierto de su compañero Niall Horan. Aunque su visita iba a ser breve, decidió extenderla. Sin embargo, su estadía terminó trágicamente el 16 de octubre, cuando fue encontrado sin vida tras una caída desde el hotel donde se hospedaba. La familia ya organiza los trámites para repatriar su cuerpo al Reino Unido, mientras que sus excompañeros de banda han expresado su dolor y tristeza por la pérdida de su amigo.

Pero lejos de la situación resolutiva de una muerte ocurrida en suelo argentino, los fanáticos continúan buscando respuestas. A lo largo de este año el medio ha resaltado su legado musical, donde incluso ya había realizado material como solista. Mientras que algunos lo recuerdan como un personaje incomprendido, el cual tendría problemas emocionales bastante serios y que dejó este mundo de una manera que nadie quisiera vivir.