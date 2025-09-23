Esta fue la última foto que se tomó el cantante B-King previo a ser encontrado muerto

Las revelaciones tras la muerte de B-King y otro artista colombiano siguen sacudiendo a las redes sociales. Desde el último mensaje, la forma de su desaparición, problemas anteriores con su ex pareja y en estos momentos la filtración de su última imagen con vida… las cosas se acomodan poco a poco. Por ello he aquí la foto del sudamericano horas antes de fallecer.

¿Qué se ve en la última foto de B-King antes de ser encontrado sin vida?

Ambos artistas tuvieron un evento el 14 de septiembre en un bar de la Ciudad de México, situación por la que se quedaron en el país más días. En ese sentido, el martes 16 B-King y Regio Clown fueron a un gimnasio de Polanco y posteriormente salieron de ahí. Esto con la intención de dirigirse al ¿...Estado de México?

Y es que según la información compartida por el periodista experto en nota roja, tras salir del gimnasio se dirigieron al Estado de México en un taxi de aplicación. Y según nuevos indicios que se siguen actualizando minuto tras minuto, todo está relacionado con negocios ilegales en México.

Pero su última foto compartida fue una donde ambos estaban haciendo ejercicio en un Smart Fit de la zona ya mencionada en la capital mexicana.

Es la última imagen q se tomaron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez en el @SmartFitMx de Polanco

Subieron a un taxi de aplicación y se fueron rumbo a @Edomex

Allá encontraron sus cuerpos junto a un narcomensaje.@FiscaliaEdomex y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/17CY5XHU9v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 22, 2025

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

Ambos se manejaban en el medio artístico y son de origen colombiano. El primero era un exponente de reggaetón y justamente vino a dar show con el DJ, quien ya estaba residiendo en México, según algunos reportes. Por ello hubo mucho eco a nivel mediático inclusive donde intervinieron políticos de ambos países.

Sin embargo, los reportes más recientes están llevando el caso a una situación de delincuencia organizada. Aún continúan las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas y se debe concretar un caso contundente al ser ciudadanos extranjeros, que fueron defendidos y llorados por sus fans durante las últimas horas.