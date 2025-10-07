Hallan muerto a cantante de regional: ¿quién era y de qué murió?

Existe un caso aún sin resolver de un joven cantante de regional que fue encontrado sin vida en Colombia. El músico Zair Guette fue asesinado luego de recibir una amenaza de muerte y los motivos que llevaron a su homicidio siguen siendo un misterio.

El caso todavía es investigado por las autoridades policiales colombianas para tratar de dar con los asesinos del joven cantante.

¿Quién era el cantante asesinado en Colombia?

Zair Guette fue asesinado brutalmente y luego su cuerpo fue hallado en un baldío. El joven, de tan solo 24 años, había destacado a su corta edad por su música ranchera y mariachi. Su homicidio ocurrió el jueves 13 de febrero de este año, pero su cuerpo fue hallado al día siguiente.

El cuerpo del artista presentaba signos de tortura y hasta un disparo en la cabeza. El homicidio ocurrió en el Valle de Cauca, en Colombia, en las zonas rural de Ginebra. Sin embargo, Zair Guette no fue la única víctima de esta aberrante tragedia, sino que su manager Teddy Vergara también fue encontrado gravemente herido junto al cuerpo del cantante.

Teddy Vergara fue encontrado aún con vida con una herida de arma de fuego. Alcanzó a señalar que tanto él como el cantante fueron atacados por un grupo de hombres, pero eso fue lo único que lo que logró decir antes de morir en el hospital.

¿Cómo sigue la investigación por el asesinato de Zair Guette?

El caso todavía sigue en investigación, sin embargo hay un dato que llama poderosamente la atención y es que trascendió que el joven dejó una cuenta bancaria de 240 millones de pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a $1,102,314 MXN.

Zair Guette siempre había expresado no querer dejar a la deriva a su familia, incluyendo a sus hijas, su esposa y su madre. Además, un extraño mensaje de Zair Guette en un podcast unos días antes de morir sorprendió a todos ya que le pedía a su hermano que no desamparara a la familia, como sabiendo que él iba a morir dentro de poco.