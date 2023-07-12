José Emilio Fernández Levy está distanciado de su padre “El Pirru”

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, reveló este martes en Ventaneando el distanciamiento que existe entre él y su padre, José María Fernández "El Pirru", luego de que este se enteró que enfrentaba una orden de aprehensión que lo obligó a dejar la casa de Cuernavaca, Morelos, que la actriz heredó a sus hijos y en la que vivió varios años sin pagar mantenimiento y servicios, cuyo adeudo ronda actualmente el millón 200 mil pesos.

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En una situación precaria, Emilio se quedó a vivir en dicha casa y hoy está tratando de sacar adelante la sucesión testamentaria de su madre, junto con sus hermanas Paula y María.

Pero, sorpréndase porque en entrevista exclusiva con este programa, el joven de 19 años revela ahora el nombre de una de las personas de las que increíblemente ha recibido ayuda incondicional y se trata nada menos que del padre de María, Ariel López Padilla y su esposa Paulina Mancilla.

Él se ha portado de 10 conmigo, me han ayudado en todo, su esposa me invita a comer a la casa, voy y lavo mi ropa ahí, estoy con mis hermanos, son los hermanos de María, pero yo los considero como mis hermanitos, me caen muy bien, juego con ellos, la verdad, han sido un gran apoyo ahorita

Nunca, nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta que es alguien que sí me quiere y que me apoya sin importar, se lo agradezco con todo el corazón. Yo busqué a su esposa, le pregunté que si podía lavar ropa a su casa y me dijo que sí, que encantada y ya después me preguntaron el por qué, ya les comenté lo que había pasado y se quedaron boquiabiertos y dijeron ‘Te ayudamos en lo que podamos’ y siempre lo han hecho

¿Qué ha pasado con la orden de aprehensión en contra de su padre?

Y reitera que cuando "El Pirru" dejó la casa prácticamente vacía, la orden de aprehensión en su contra, quedó inactiva.

Al momento de que se fue de la casa, se llevó todos los muebles, se llevó todo. Le tomó las fotos a la casa vacía y eso lo fue a presentar al juzgado como prueba de que ya había desalojado la propiedad

Con todas sus letras, José Emilio dice no a reconciliarse con su padre y esta es la razón.

Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas

Y lamenta que su hermano José Maria Fernández Ugalde, hijo de Ana Bárbara, haya decidido dejar de vivir con la cantante en Los Ángeles, para venir a vivir con su padre.

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