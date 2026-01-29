Ella es la esposa yucateca de Rob Schneider: ¿es oficial el divorcio?

En medio de lo que ya parece un hecho, vale la pena conocer quién es la esposa de Rob Schneider. Según las diversas fuentes, es un hecho que el matrimonio entre ambos ya se terminó y por ello las personas lamentan la ruptura de un vínculo que los tuvo juntos 15 años. Ahora, aquí se informa quién es Patricia Azarcoya, a qué se dedica y por qué la relación se termina.

¿Quién es Patricia Azarcoya, esposa de Rob Schneider?

Como se indica en diversos espacios informativos, el comediante y actor estadounidense fue notificado por la Corte Superior del Condado de Maricopa, en Phoenix… que Patricia solicitó el divorcio de Rob. Por ello, faltaría que el hombre de 62 años confirme la petición de quien es la madre de sus dos hijas.

La mexicana de 37 años es oriunda de Yucatán y se indica que trabaja como productora. Ante eso, dejó el país para vivir en Estados Unidos desde hace años. Incluso en la escena estadounidense consiguió algunos papeles pequeños en programas en español. Se indica que ambos se conocieron en un programa de 2005, donde inició la historia de amor.

Aunque no hay información oficial del caso, Patricia pidió que los documentos quedaran en estatus de confidencial, pues quiere cuidar a sus pequeñas ante todo. El matrimonio de 15 años produjo a dos niñas, quienes hoy tienen 13 (Miranda Scarlett) y 10 (Madeline Robbie).

¿Por qué el matrimonio entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya terminó?

Aunque no hay información oficial, una filtración que hizo eco en los medios indica que el asunto del divorcio es irremediable y no existe posibilidad alguna de reconciliación, esto plasmado en la demanda de divorcio ejercida por la mexicana. Además, lo que causó bastante polémica fue que la demanda incluía una orden y notificación para que el estadounidense asista a un programa para educación e información para padres.

Todo indica que en estos momentos se encuentran en negociación para la crianza, educación, manutención y tiempo compartido que las hijas tendrán con ambos… tomando en cuenta que ellas se quedarían con su madre.