Rob Schneider se desvive en halagos para México y Eugenio Derbez.

Rob Schneider dirigirá una cinta filmada totalmente en español para la plataforma Paramount Plus (Amor es amor), la cual será protagonizada por Paulina Dávila, Christian Vázquez y Vadhir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, de quien habló en exclusiva para Ventaneando durante el rodaje del largometraje, el cual se está realizando en México, de donde es originaria su esposa Patricia Maya, quien también es productora y actriz.

“Amor es amor” es una cinta producida y dirigida por Rob Schneider y escrita por su esposa Patricia Maya. Durante la filmación del largometraje, el actor mostró su sencillez y buen humor pese a estar rodeado de su equipo de seguridad en todo momento, incluso, hizo el intento de hablar en español ante los micrófonos de Ventaneando, dando cátedra de su excelente calidad humana y amor por nuestro país.

Cuando el reportero de Ventaneando le pidió un momento, Rob respondió en español, diciendo: “sí, por supuesto”. Posteriormente dijo que trabajar en México es fantástico y habló un poco sobre “Amor es amor”, cinta que se encuentra grabando en las calles de nuestro país para la plataforma antes mencionada.

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Rob Schneider aseguró que “la Ciudad de México es increíble”, pero no dejó pasar el hecho de que su esposa es mexicana, incluso la llamó “Chilanga” pese a ser de Monterrey, Nuevo León, y recalcó que ella fue quien escribió el guión de la cinta.

El productor también se desvivió en halagos para Eugenio Derbez y para con su hijo Vadhir, quien actúa en la cinta que produce y dirige. “Eugenio es un genio, él es el más talentoso del mundo, no solamente de México, sino de todo el mundo”, declaró.

El hijo de Derbez no quedó exento de los halagos, pues declaró que “Vadhir, su hijo, es increíble, es chistoso, divertido, serio también y su actuación es excelente”. Pero algo que llamó la atención, fue cuando dijo que el hijo del comediante será una estrella en todo el mundo.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, también aprovechó para hablar sobre lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock durante la 94 edición de los premios Oscar, calificando como un problema mental la reciente agresión del actor de la serie “El príncipe del rap” al comediante.

“Ay, ¿sabes?, es un problema mental, eso no es normal (…) Chris Rock es mi amigo y es triste por todo”, finalizó.