Las uñas que marcarán tendencia durante septiembre 2026

Con la llegada de septiembre, la manicura también puede convertirse en una forma de actualizar el look y apostar por propuestas diferentes. Las nuevas tendencias combinan acabados, colores y pequeños detalles que permiten conseguir uñas sofisticadas sin recurrir necesariamente a diseños demasiado elaborados.

¿Es cierto que si alguien tiene prisa, se agarra el cabello?

Entre las opciones de esta temporada aparecen alternativas para quienes prefieran una estética discreta, pero también propuestas llamativas para darle protagonismo a las manos. Desde acabados brillantes hasta combinaciones inspiradas en distintas épocas, hay varias ideas para elegir según tu estilo.

¿Cuáles son las uñas en tendencia para septiembre 2026?

Mantener las uñas prolijas puede marcar una diferencia en la apariencia de las manos y complementar incluso los looks más sencillos. Una buena manicura no necesita ser demasiado elaborada para conseguir un resultado cuidado, ya que la forma, el acabado y la elección del color también pueden aportar sofisticación.

Estas son las cinco propuestas que puedes considerar para llevar tus uñas cuidadas y con un estilo actual durante el mes de septiembre:

Uñas color vino efecto ojo de gato

El color vino aporta profundidad y elegancia, mientras que el efecto ojo de gato genera reflejos que cambian según incide la luz. La combinación consigue una manicura intensa y sofisticada.

Uñas jelly en tono caramelo

Las jelly caramelo tienen un acabado translúcido que permite apreciar cierta profundidad en la uña. Su brillo y tonalidad cálida crean un efecto delicado que puede llevarse tanto en uñas cortas como largas.

Francesas con acabado cromado

La punta cromada toman como referencia la manicura francesa y le incorporan un acabado metálico. El contraste entre la base natural y el brillo de las puntas consigue un resultado moderno.

Manicura inspirada en un joyero

Las uñas tipo joyero incorporan piedras, cristales y aplicaciones para conseguir una apariencia más lujosa. Son ideales para quienes prefieren que la manicura tenga un papel protagonista.

Uñas rosewater

Las rosewater nails utilizan un rosa translúcido que deja una apariencia limpia, brillante y delicada. Su efecto similar al de un gloss permite conseguir manos cuidadas sin recurrir a demasiados adornos.