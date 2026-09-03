Ni obras ni presupuestos altos: 5 técnicas fáciles y económicas para renovar las paredes de tu casa
Cómo renovar las paredes de tu casa gratis o casi gratis: 5 trucos fáciles.
Comenzamos un nuevo mes y muchas personas han decidido renovar las energías, tanto personales como las de su hogar. Por lo general son cambios de looks y modificaciones de decoración las acciones que más se emplean con esta finalidad.
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En el caso de las casas, muchas tendencias que viajan de país en país logran instalarse como las más adecuadas para embellecer la fachada o sus espacios interiores. Al respecto, esto puede significar un golpe gran a nuestro bolsillo por lo que buscar alternativas económicas se hace necesario.
¿Por qué renovar las paredes de casa?
Si nos centramos en la renovación de paredes, los expertos en diseño de interiores destacan que se trata de una de las intervenciones más rápidas y transformadoras para cualquier vivienda. Más allá del cambio estético, precisan, ofrece beneficios funcionales, emocionales y económicos.
@mica.decotips ¿Tu pared ya pide un cambio pero no querés meterte en obra? Te dejo 4 opciones fáciles para renovarla sin gastar de más 👇 ✨ Wall panels: Textura y diseño en segundos. Son fáciles de instalar y transforman por completo cualquier ambiente. ✨ Placas UV: Modernas, livianas y resistentes. Vienen en varios diseños y colores, ideales para darle un toque renovado a tu espacio. ✨ Jardines verticales: Si querés un estilo natural, esta es la mejor opción. Es un cambio que podés sumar con tus propias manos, sin polvo, y sin mantenimiento. 💡 ¿Cuál te gusta más? Contame en los comentarios y guardate este post para cuando lo necesites. 🤍 #RenováTuHogar #DecoraciónConAmor #InspiraciónHogar #IdeasParaTransformar #HomeSweetHome #AntesYDespués #DIYDecoración ♬ Move Your Body (Future House) - Tchami & Marshall Jefferson
Lo bueno en este punto es que renovar las paredes no siempre requiere de obras ni de presupuestos abultados. Diferentes expertos en la materia confirman que es posible lograr un gran cambio estético de nuestro hogar mediante el uso de herramientas cotidianas y técnicas caseras de baja dificultad.
Técnicas de renovación de paredes
Tras lo señalado, podemos centrarnos en las intervenciones que no solo resultan accesibles para cualquier bolsillo, sino que también brindan flexibilidad para podamos experimentar con colores y texturas y no tengamos el temor a equivocarnos.
A continuación se detallan cinco metodologías que se basan en el uso creativo de materiales sencillos, alternativas ideales para darle dinamismo, personalidad y calidez a los ambientes neutros o de dimensiones reducidas de nuestra casa y sin tener que recurrir a obras ni altos presupuestos:
- Bloques de color y figuras con cinta de pintor: Consiste en delimitar áreas de la pared con cinta para pintar dentro del contorno; al retirarla quedan trazados limpios y arcos o figuras nítidas, ideales para sectores juveniles o infantiles.
- Rayas orgánicas con jeringa: Se utiliza una jeringa común para volcar líneas irregulares de pintura en sentido vertical u horizontal, creando un efecto fluido y moderno que rompe con la rigidez geométrica.
- Sellos de madera y elásticos: Se envuelve un taco de madera con gomitas elásticas para usarlo como sello de impresión, permitiendo reproducir tramados modulares semejantes a estampados textiles en pequeñas áreas.
- Plástico de burbujas: Se adhiere al rodillo tradicional para estampar un patrón de lunares uniforme y sutil sobre la superficie, aportando textura visual sin recargar el ambiente.
- Efecto lino con cepillo de ropa: Al deslizar un cepillo doméstico sobre la pintura aún fresca se imita el entramado de una tela, logrando un acabado suave, distinguido y acogedor.