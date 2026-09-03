Ni obras ni presupuestos altos: 5 técnicas fáciles y económicas para renovar las paredes de tu casa

Comenzamos un nuevo mes y muchas personas han decidido renovar las energías, tanto personales como las de su hogar. Por lo general son cambios de looks y modificaciones de decoración las acciones que más se emplean con esta finalidad.

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En el caso de las casas, muchas tendencias que viajan de país en país logran instalarse como las más adecuadas para embellecer la fachada o sus espacios interiores. Al respecto, esto puede significar un golpe gran a nuestro bolsillo por lo que buscar alternativas económicas se hace necesario.

¿Por qué renovar las paredes de casa?

Si nos centramos en la renovación de paredes, los expertos en diseño de interiores destacan que se trata de una de las intervenciones más rápidas y transformadoras para cualquier vivienda. Más allá del cambio estético, precisan, ofrece beneficios funcionales, emocionales y económicos.

Lo bueno en este punto es que renovar las paredes no siempre requiere de obras ni de presupuestos abultados. Diferentes expertos en la materia confirman que es posible lograr un gran cambio estético de nuestro hogar mediante el uso de herramientas cotidianas y técnicas caseras de baja dificultad.

Técnicas de renovación de paredes

Tras lo señalado, podemos centrarnos en las intervenciones que no solo resultan accesibles para cualquier bolsillo, sino que también brindan flexibilidad para podamos experimentar con colores y texturas y no tengamos el temor a equivocarnos.

A continuación se detallan cinco metodologías que se basan en el uso creativo de materiales sencillos, alternativas ideales para darle dinamismo, personalidad y calidez a los ambientes neutros o de dimensiones reducidas de nuestra casa y sin tener que recurrir a obras ni altos presupuestos:

