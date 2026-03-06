Rafael González niega acusaciones de violencia en su contra: “Sería incapaz de hacerle daño a una mujer”

Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos, compartió un video en el que dijo que las acusaciones que su esposa Fernanda hizo en su contra sobre violencia son falsas, esto luego de que su pareja compartiera un clip en redes sociales donde acusa al cantante de violentarla.

¿Qué dijo Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos, sobre las acusaciones de violencia en su contra?

En el video, mismo que tiene una duración de un minuto con cincuenta y tres segundos, el vocalista de Banda Recoditos dijo que las acusaciones de violencia que su esposa ha hecho en su contra son difamaciones. El artista mencionó que ya se estaba ocupando de atender el tema y que confiaba en las autoridades. Además expresó que estaba convencido de que toda la información que no es real se aclarará. Sin embargo, dijo que “por asesoría de sus abogados” no podía dar muchos detalles y hablar sobre el tema.

Rafael también dijo que tomará una pausa en sus actividades como artista ya que no suele mezclar temas profesionales con asuntos personales. Por otra parte, el artista agradeció el apoyo que ha recibido de sus fans. “Quién realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”, fueron palabras del vocalista.

¿Qué dijo Banda Los Recoditos sobre las acusaciones del vocalista Rafael González?

La agrupación compartió un comunicado en el que mencionó que su postura era de cero tolerancia a la violencia pues hay valores que los guían como el respeto y la integridad, mismos que promueven dentro y fuera de la agrupación. “Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda” fueron palabras del mensaje que la agrupación compartió en su cuenta oficial.

¿Qué video compartió la esposa de Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos?

A través de sus redes sociales, la esposa de Rafael González, compartió un video en donde se encontraba golpeada y con el vocalista en el mismo auto en donde decía “Amiga guardame este video, mira como me tiene”. En otro video la mujer dijo que llevaba más de 10 años con Rafael y que en ese tiempo había sufrido violencia psicológica y física. Fernanda, su esposa, dijo que su pareja la había golpeado y le había encajado un cuchillo. “Me somete para que yo no pueda decir nada”. Hasta el momento no se ha determinado cuáles serán las consecuencias legales, pero Rafael González ha dicho que ya se encuentra tomando acciones ante lo que él llama “difamaciones”.