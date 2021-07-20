Ryan Hoffman se quejó en redes sociales del encuentro con nuestra cámara.

Ryan Hoffman hizo todo lo posible por evadir a nuestro reportero.

Ryan Hoffman ha externado su apoyo a su hermana YosStop y su inconformidad por su detención acusada por el delito de pornografía infantil en agravio de la joven Ainara Suárez. Ante nuestras cámaras, prefirió no opinar nada, el también influencer fue abordado por nuestro reportero a su salida de un restaurante donde su molestia fue evidente.

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En su intento de evadir nuestra lente, el famoso Rayito prefirió regresar al interior del local, no obstante, el plazo del parquímetro se había vencido provocando que le fuera impuesta la famosa araña y su auto quedará inmovilizado.

La verdad, es que no quiero dar ninguna declaración. Lo siento

En redes sociales, Ryan Hoffman no solo se quejó de nuestra presencia, sino que nos culpó de la multa que se vio obligado a pagar, pero papelito habla y prueba que nuestro encuentro ocurrió justo unos momentos después de que ya había caducado su plazo en el parquímetro, sumándose a ello el tiempo que permaneció en el establecimiento en espera de que despareciéramos.

Amigos, les quiero contar una situación que acabó vivir. Fui a comer unos tacos, tuve una reunión, una junta, y saliendo de ahí, yo tenía que pagar el parquímetro, puesto que mi carro estaba estacionado, yo tenía el tiempo perfectamente medido para salir. En cuanto salí a pagar, a pagar el parquímetro para poderme ir, llegaron los medios de comunicación, un medio y comenzaron a hacerme preguntas y a perseguirme de una forma super poco profesional

Me metí de nuevo al lugar esperando que estas personas se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del lugar. Me querían forzosamente entrevistar y me hablaban de una mala manera

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Cabe señalar que en sus redes sociales el joven influencer afirmó que intentamos hacerlo hablar a la fuerza, lo cual como se ve, nunca ocurrió.

