Así reaccionó Imelda Garza-Tuñón tras la filtración de sus videos

La vida de Imelda Garza-Tuñón vuelve a tener un capítulo polémico tras la filtración de videos en donde se la observa autolesionándose. La viralización de las imágenes instaló la idea de que la actriz pretendía culpar de las lesiones a su fallecido esposo, Julián Figueroa , algo que se encargó de desmentir en las últimas horas.

Desde que Julián Figueroa murió en abril de 2023, la vida de Imelda Garza-Tuñón ha estado en el ojo de la tormenta. Las disputas legales con su ex suegra Maribel Guardia han sido solo algunos capítulos que se han mediatizado y la mantienen en el centro de la atención.

¿Qué videos se filtraron de Imelda Garza-Tuñón?

La opinión pública se vio nuevamente movilizada en los últimos días luego de que se filtraran videos en los que se ve a Imelda Garza-Tuñón autolesionándose. En las imágenes se puede ver que ella pelea con quien era su esposo, el músico Julián Figueroa.

Ante esta situación, los rumores sobre un intento de perjudicar al hijo de Maribel Guardia se acentuaron por lo que Imelda Garza-Tuñón rompió el silencio para dar su versión. En este punto, la actriz apuntó contra el esposo de su ex suegra, Marco Chacón.

¿Qué dijo Imelda Garza-Tuñón tras la filtración de los videos?

Fue en sus redes sociales que Imelda Garza-Tuñón rompió el silencio para referirse a los videos filtrados. “Ese video lo sacó Marco”, sentenció la actriz en una captura de pantalla que mostró y en donde aclaró que se trató de “una reacción de ataque de pánico a lo que me hizo ese maldito que defendí por ti porque me decías que no lo provocara”.

La ex esposa de Julián Figueroa afirmó que “se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo” y apuntó directamente contra Marco Chacón. “Estamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel”, expresó la actriz.

Imelda Garza-Tuñón dijo que ella también tiene material “que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él”. En este punto, dijo que “era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía. Mi enfoque no puede ir hacia allá, tengo que ir por la cabeza de esto para que algún día podamos resolver el problema”. Finalmente, la actriz desmintió que estaba por divorciarse de Julián Figueroa antes de que este falleciera.