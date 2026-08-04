MasterChef 24/7: Así quedaron los EQUIPOS y SABOTAJES para HOY martes 4 de agosto

Los cocineros de MasterChef 24/7 volverán a vivir una gala de "Beneficios y Castigos" este martes 4 de agosto de 2026. Para organizar la cocinada de esta noche, Lancer, que este lunes fue el ganador del "Pin del Chef", debió seleccionar a los concursantes que conformarán cada equipo de trabajo. Mientras que Daniela, al ser la vencedora del reto express de este día, eligió a los que recibirán sabotajes.

Los equipos para trabajar este martes de “Beneficios y Castigos” ya están definidos.

Así quedaron los grupos en MasterChef 24/7 para la gala de esta noche

"LANCER: Por ser el portador del PIN DEL CHEF, tienes una responsabilidad para el siguiente reto. Divide a los cocineros en dos grupos uno de 6 integrantes y otro de 5 integrantes (Menciónalos y pasen de frente por grupos)", fueron las instrucciones que recibió el cocinero la tarde de este martes y a tan solo unas horas de comenzar la gala.

Además, se le pidió recordar que de cado equipo surgirá un ganador que estará un paso más cerca de subir al balcón, pero también un perdedor, quien recibirá un castigo.

Así quedaron los equipos para la noche de este martes:

Equipo 1:



Flor

Ramahá

Julio

Carmen

Daniela

Michelle

Equipo 2:



Lancer

Claudia

Ixdit

Luis

Antrax

A quiénes eligió Daniela para el SABOTAJE de este martes 4 de agosto

Además de la elección de integrantes para los dos grupos que cocinarán este martes 4 de agosto, Daniela, que fue la concursante que ganó el poder del sabojate en el reto exprés de este martes, recibió las siguientes instrucciones: "Debes asignar un sabotaje a un cocinero de cada grupo. Alguien que sea más molesto que una mosca en la cocina".

Con eso en mente, la cocinera advirtió que era una decisión muy complicada, ya que quedan pocos concursantes en el reality, pero terminó por elegir a: Lancer y a Ramahá. A este último, le pidió no enojarse por el sabotaje y comprender que se trató de una decisión que no afecta su amistad.

Recordemos que esta noche se elegirán a quienes serán los dos capitanes del reto de este miércoles, quienes en caso de resultar ganadores, podrán seleccionar a dos compañeros para que los acompañen a subir al balcón, con lo que aseguran una semana más de permanencia en MasterChef 24/7.

Los martes de "Beneficios y Castigos" en MasterChef México 2026 se han caracterizado por ser jornadas de estrategia, presión y ventajas que pueden cambiar el rumbo de la competencia. En estos episodios, los cocineros compiten por obtener beneficios como inmunidad parcial, capitanías o ventajas para los siguientes retos, mientras que los perdedores enfrentan castigos que complican su desempeño en la semana.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.