Actor de telenovelas sufrió un accidente doméstico y recibirá un trasplante de córnea

Diego Mesaglio es un reconocido actor de telenovelas juveniles argentinas y hace 11 años su vida cambió para siempre tras un accidente doméstico que le costó la visión de un ojo.

Actualmente ha recibido la increíble noticia de que recibirá el trasplante de la córnea afectada y de esta manera podrá recuperar su visión. Como así mejorar su calidad de vida.

¿Qué le ocurrió al actor argentino?

“Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo“,contó el argentino en una nota a un medio de su país.

Si bien él manifestó haber trabajado mucho para poder aferrarse a su vida, nunca dejó de esperar una nueva córnea y recibió una gran noticia. Así es que está a la espera del procedimiento.

En un programa en vivo de Argentina, Diego Mesoglio manifestó que recibió un llamado del Hospital de Clínicas que pone fin a la espera de un trasplante de córnea.

La pérdida del ojo tuvo relación con que se cayó alcohol en su ojo por lo que terminó yendo de urgencia al hospital, los médicos no pudieron solucionar su problema y acabaron por agravarle su cuadro.

“Primero no me lavaron bien, después me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito de gotas con el calmante y me dijo las palabras mágicas: ‘Cuando te duela,ponete’ “,agregó en una entrevista.

“Me llamaron y dijeron: Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea. No, terrible. Es como cuando te llaman Mercado Libre, escúchame, vos pediste unas Vans", reveló con humor, pero con mucha emoción.

Además hizo hincapié en que quedó muy asombrado ante la naturalidad con la que el personal del hospital maneja este tipo de comunicaciones. Luego, relató cuál fue su respuesta a quien lo contactó: "¿Sabes que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?”.

Por otro lado también dio detalles sobre su reacción al llamado del Hospital de Clínicas: “Veo que dice el nombre del hospital. Córnea, pienso. Dejo el teléfono y salgo corriendo. No me pregunten para qué. Me bajé del auto y salí corriendo”.

