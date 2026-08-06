Se cumple la regla de 3: Matan a tres famosos en la semana del 31 de julio al 4 de agosto del 2026

¡La regla de 3 se cumple una vez más! En la semana del 31 de julio al 4 de agosto del 2026, se registró la muerte de tres famosos. El primero de ellos fue el rapero Soldis C4 en Jalisco; después fue Brian Boucher en Jamaica, actor que participó en la película de Bob Marley; y por último se trató del creador de contenido César Gastélum en Sinaloa. Los tres fueron atacados con armas de fuego.

¿Por qué era famoso Soldis C4?

Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido en redes como Soldis C4, era un productor y rapero mexicano, además de ser representante de otros jóvenes talentos del rap.

Su popularidad en la música se dio a conocer por sus temas "Turbio" y "Fuego". En YouTube contaba con más de 6 mil suscriptores; su video más reciente fue la canción de "Endemoniado", una colaboración entre el rapero y Kalako Parga.

¿Quién era Ras Ajai?

Brian Boucher, dentro del sector de la música, era conocido como Ras Ajai, en su Instagram con más de 11 mil seguidores, detalla que fue un rapero que interpreta canciones con ritmo de reggae y dancehall.

Su participación en la película de "Bob Marley: One Love" (2024), tuvo que interpretar al promotor musical del artista jamaiquino, Claudie Massop, siendo una figura clave para el filme biográfico del artista.

¿Cuál fue la última publicación de César Gastélum?

Antes del video en vivo que hizo el influencer, César Gastélum en su cuenta de Instagram antes de morir, lo último que subió a su Instagram con 196 mil seguidores fue un video de humor, en el que lo vemos acompañado de la creadora de contenido "La Beba".

Donde el mexicano hace alusión a que tendrá una cita con una auténtica "fresa". Inicialmente tenía comentarios de risa sobre el video, pero ahora ya tiene 62 mil comentarios de usuarios que lamentan el fallecimiento del creador de contenido. Las autoridades siguen investigando los lamentables hechos.