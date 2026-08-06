Bobby Larios: cuál es el nivel de estudios del primer eliminado de Survivor México la Reliquia en Llamas

El nombre de Bobby Larios volvió a estar entre las principales tendencias tras convertirse en el primer eliminado de Survivor México: La Reliquia en Llamas. Aunque el actor y bailarín mexicano cuenta con una larga trayectoria en la televisión, muchas personas se preguntan cuál es su nivel de estudios y cómo comenzó su preparación antes de llegar a la pantalla chica.

¿Qué estudió Bobby Larios?

Hasta el momento, Bobby Larios no ha dado a conocer públicamente que haya cursado una carrera universitaria. En cambio, el actor mencionó durante la entrevista “El minuto que cambió mi destino” que su formación estuvo enfocada en el ámbito artístico, donde se preparó como actor durante varios años para desarrollar las habilidades que posteriormente lo llevaron a participar en telenovelas, programas de televisión y realities.

La formación de Bobby Larios estuvo centrada en las artes escénicas

Antes de consolidarse como actor, Bobby Larios dedicó varios años a perfeccionar distintas disciplinas relacionadas con el entretenimiento, de acuerdo con un artículo de Buena Música. Durante este periodo fortaleció técnicas de interpretación, desenvolvimiento escénico, movimiento corporal y entrenamiento vocal, herramientas que posteriormente le permitieron abrirse paso en la televisión mexicana.

Bobby Larios construyó una carrera en la actuación y el entretenimiento

Gracias a esa preparación artística, Bobby Larios comenzó a participar en producciones televisivas a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. Con el paso del tiempo amplió su carrera como cantante, bailarín y participante de diversos reality shows, convirtiéndose en una figura reconocida del espectáculo mexicano.

Su experiencia ha sido su mayor respaldo

Más allá de contar con estudios universitarios públicos, la trayectoria de Bobby Larios se ha construido principalmente a través de la experiencia adquirida en proyectos de actuación, música y televisión. Esa combinación de preparación artística y trabajo constante le ha permitido mantenerse vigente dentro de la industria del entretenimiento.

Bobby Larios aprendió con reconocidos maestros de actuación

Como parte de su formación artística, Bobby Larios tomó clases con destacados maestros del medio, entre ellos Sergio Jiménez, Patricia Reyes Spíndola, Javier Díaz Dueñas y Susan Crowley. Gracias a esta preparación fortaleció técnicas teatrales, interpretación de personajes y desenvolvimiento escénico, herramientas que más tarde aplicó en distintas producciones televisivas.

Del espectáculo a Survivor México: 'La Reliquia en Llamas'

En 2026 fue anunciado como uno de los participantes de Survivor México: La Reliquia en Llamas, donde buscó demostrar su resistencia física y mental. Sin embargo, su aventura terminó durante la primera semana al convertirse en el primer eliminado de la temporada, hecho que volvió a poner su nombre en el centro de la conversación entre los seguidores del programa.