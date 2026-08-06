Panteón Rococó confirma el concierto más importante de su trayectoria por sus 30 años: fecha, lugar y costo

Panteón Rococó está listo para escribir un capítulo más dentro de su trayectoria musical debido a su 30 aniversario, la emblemática banda mexicana anunció que prepara un concierto especial para conmemorar este aniversario y agradecerle al público y a sus fans que los han acompañado durante todo este tiempo.

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El anuncio que fue confirmado este 6 de agosto fue recibido con entusiasmo por parte de miles de seguidores quienes han consolidado varios temas de la agrupación como verdaderos clásicos del rock y el ska mexicano, gracias a este apoyo la banda prepara un espectáculo que recorrerá los momentos más importantes de su trayectoria.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Panteón Rococó por su 30 aniversario?

El concierto aniversario que prevé reunirá a miles de fanáticos se realizará en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México, por lo que Panteón Rococó ofrecerá un recorrido por los éxitos que han marcado a distintas generaciones, su presentación esta programada para realizarse el próximo 26 de diciembre en el Estadio GNP el cual se encuentra en la zona oriente de la capital mexicana.

De acuerdo con la información difundida la preventa para este concierto iniciará este lunes 10 de agosto, mientras que la venta general al público se llevará a cabo el 13 de agosto. Hasta el momento el costo de los boletos no han sido revelados, sin embargo, se detalló que estos serán publicados el 9 de agosto, un día antes de la preventa, esto con el fin de garantizar la transparencia en la oferta comercial

¿Cómo ha sido la trayectoria de Panteón Rococó?

Panteón Rococó que ha sido referente del ska mexicano fue fundada en 1995 y durante estos 30 años ha logrado consolidarse dentro de la industria musical gracias a su propuesta que mezcla ska, rock, reggae y ritmos latinos con letras de contenido social y humano.

Entre sus éxitos destacan los títulos: "La Carencia”, “La Dosis Perfecta”, “Vendedora de Caricias”, “Arréglame el Alma”, “Esta Noche” y “Acábame de Matar” las letras de estas canciones se han convertido en himnos para miles de seguidores