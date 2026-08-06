¿César Gastélum es familiar de la influencer Ana Gastelum? Esto es lo que se sabe sobre su posible parentesco

Tras el asesinato del influencer César Gastélum en Culiacán, surgieron múltiples rumores en redes sociales que aseguraban que era familiar de la influencer Ana Gastélum. La coincidencia del apellido y el hecho de que ambos fueran originarios de la misma ciudad provocaron que muchos usuarios asumieran un vínculo entre ellos. Sin embargo, la propia creadora de contenido aclaró públicamente cuál es la realidad.

Ana Gastélum desmintió cualquier parentesco con César Gastélum

La influencer Ana Gastélum utilizó su canal de difusión en WhatsApp para poner fin a las especulaciones y aseguró que César Gastélum no era su familiar. En su mensaje explicó que la información que circulaba en redes sociales era falsa y pidió a los usuarios no difundir datos sin verificar. Su declaración fue retomada por diversos medios de comunicación, luego de que el rumor se viralizara en plataformas como TikTok, Facebook y X.

¿César Gastelum es familiar de la influencer Ana Gastelum? Esto es lo que se sabe sobre su posible parentesco|Canal de difusión WhatsApp

Ana Gastélum también aclaró cómo está integrada su familia

Como parte de su mensaje, Ana Gastélum explicó que únicamente tiene dos hermanas, llamadas Valeria y Victoria, por lo que descartó tener algún hermano varón. Con esta aclaración buscó frenar las versiones que la vinculaban con el creador de contenido fallecido. La influencer no dio más detalles sobre César Gastélum, pues únicamente se limitó a negar cualquier relación familiar.

¿Por qué surgió el rumor entre César Gastélum y la influencer Ana Gastélum?

La principal razón fue que ambos compartían el apellido Gastélum y eran conocidos en redes sociales dentro de Culiacán, Sinaloa. Esa coincidencia llevó a numerosos usuarios a asumir un parentesco sin que existieran pruebas que lo respaldaran.

Conforme el tema ganó relevancia, distintas publicaciones replicaron la información sin confirmarla, lo que contribuyó a la difusión de la desinformación.

Compartir información sin contar con pruebas puede contribuir a la propagación de rumores y generar confusión entre quienes buscan conocer los detalles reales de una situación. Por ello, es fundamental recurrir a fuentes oficiales y declaraciones directas de los involucrados. En este caso, la relación entre César Gastélum y Ana Gastélum fue cuestionada únicamente por la similitud de sus apellidos, pero no hay información que confirme algún lazo familiar entre ambos. La aclaración realizada por la influencer permitió frenar las versiones que circulaban en internet y recordar la importancia de diferenciar entre una coincidencia y un hecho comprobado.