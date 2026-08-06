7 trucos de maquillistas para desinflamar las bolsas de los ojos en menos de 5 minutos

Los trucos de los maquillistas profesionales para desinflamar las bolsas de los ojos consisten en activar el drenaje linfático y provocar una vasoconstricción inmediata mediante el contraste de temperatura y la estimulación física.

En las sesiones de foros y pasarelas, los expertos no confían únicamente en el corrector para disimular una mirada cansada; saben que camuflar el relieve texturizado de una bolsa con maquillaje pesado solo acentía el problema.

Por ello, utilizan técnicas de choque biológico exprés que reducen la retención de líquidos y tensan la delicada piel del contorno en tiempo récord.

Receta de mini pizzas y donas de manzanas: los snacks más deliciosos para preparar en vacaciones

7 trucos de maquillistas para desinflamar las bolsas de los ojos

El truco de las cucharas congeladas con presión inversa

Coloca dos cucharas de metal en el congelador por tres minutos. Apoya la parte cóncava sobre las bolsas y realiza un suave movimiento de bombdeo desde el lagrimal hacia las sienes para arrastrar el líquido retenido.

Desplazamiento con hielos envueltos en gasa

Envuelve un cubito de hielo en una gasa fina de algodón para no quemar la piel. Pásalo con movimientos rápidos, circulares y ascendentes por todo el hueso orbital; el frío extremo provocará una vasoconstricción que reducirá la hinchazón.

Estos son los trucos que usan expertos maquillistas para cubrir las ojeras|Pexels: Sora Shimazaki

Parches de cafeína activados con bruma fría

Aplica parches de hidrogel para ojos que contengan cafeína o té verde. Rocía un poco de agua termal helada sobre ellos mientras los tienes puestos para potenciar la penetración de sus activos tensores.

Masaje digital "efecto ola" con contorno en gel

Coloca una pequeña cantidad de contorno de ojos con textura en gel. Utiliza las yemas de tus dedos anulares y realiza ligeros toques rítmicos.

Rodillo de jade o Gua Sha directamente del congelador

Desliza el rodillo de piedra fría utilizando únicamente el extremo más pequeño. Pásalo ejerciendo una presión mínima justo sobre la bolsa en dirección diagonal.

Esta es la forma correcta de desinflamar las bolsas de los ojos con técnicas de maquilladores profesionales|Pexels: Anna Shvets

Compresas exprés de té de manzanilla helado

Sumerge dos bolsitas de té de manzanilla o té verde en agua con hielo, exprímelas y colócalas sobre tus jos cerrados por tres minutos.

El truco del tecleo sutil

Da golpecitos ultrarrápidos y sumamente suaves con las yemas de tus dedos sobre la zona inflamada, imitando el movimiento de teclear un piano.

