7 trucos de maquillistas para desinflamar las bolsas de los ojos en menos de 5 minutos
Conoce cuáles son los trucos de expertos maquillistas que te ayudarán a deshacerte de las bolsas de los ojos de manera fácil y rápida sin muchos productos
Los trucos de los maquillistas profesionales para desinflamar las bolsas de los ojos consisten en activar el drenaje linfático y provocar una vasoconstricción inmediata mediante el contraste de temperatura y la estimulación física.
En las sesiones de foros y pasarelas, los expertos no confían únicamente en el corrector para disimular una mirada cansada; saben que camuflar el relieve texturizado de una bolsa con maquillaje pesado solo acentía el problema.
Por ello, utilizan técnicas de choque biológico exprés que reducen la retención de líquidos y tensan la delicada piel del contorno en tiempo récord.
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7 trucos de maquillistas para desinflamar las bolsas de los ojos
- El truco de las cucharas congeladas con presión inversa
Coloca dos cucharas de metal en el congelador por tres minutos. Apoya la parte cóncava sobre las bolsas y realiza un suave movimiento de bombdeo desde el lagrimal hacia las sienes para arrastrar el líquido retenido.
- Desplazamiento con hielos envueltos en gasa
Envuelve un cubito de hielo en una gasa fina de algodón para no quemar la piel. Pásalo con movimientos rápidos, circulares y ascendentes por todo el hueso orbital; el frío extremo provocará una vasoconstricción que reducirá la hinchazón.
- Parches de cafeína activados con bruma fría
Aplica parches de hidrogel para ojos que contengan cafeína o té verde. Rocía un poco de agua termal helada sobre ellos mientras los tienes puestos para potenciar la penetración de sus activos tensores.
- Masaje digital "efecto ola" con contorno en gel
Coloca una pequeña cantidad de contorno de ojos con textura en gel. Utiliza las yemas de tus dedos anulares y realiza ligeros toques rítmicos.
- Rodillo de jade o Gua Sha directamente del congelador
Desliza el rodillo de piedra fría utilizando únicamente el extremo más pequeño. Pásalo ejerciendo una presión mínima justo sobre la bolsa en dirección diagonal.
- Compresas exprés de té de manzanilla helado
Sumerge dos bolsitas de té de manzanilla o té verde en agua con hielo, exprímelas y colócalas sobre tus jos cerrados por tres minutos.
- El truco del tecleo sutil
Da golpecitos ultrarrápidos y sumamente suaves con las yemas de tus dedos sobre la zona inflamada, imitando el movimiento de teclear un piano.