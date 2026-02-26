Se cumple regla de 3: ellos fueron los famosos que murieron en los últimos días

Lamentablemente el mundo de los reality shows se encuentra de luto debido a que en 15 días fallecieron tres personalidades que perdieron la vida de manera repentina.

Dada la situación es que vuelve a resurgir la famosa “regla de tres”, una conocida superstición que manifiesta que cuando un famoso fallece pues otros dos lo harán poco después.

Quienes perdieron la vida fueron Héctor Zambrano, Leo Rosas y Nicole Vargas. Ellos fueron parte de los realitys más famosos del mundo que son La Voz y La Academia.

El primer fallecimiento fue el de Leo Rosas el pasado 15 de febrero quien había sido parte de La Voz México, luego murió Nicole Valeria el 21 de febrero, ella fue parte de La Voz Kids y más recientemente, se anunció la muerte de Héctor Zamorano participante de la primera generación de La Academia.

¿Qué les pasó a estos reconocidos famosos?

En cuanto a Leo Rosas, murió a los 27años de edad. El joven de origen boliviano se hizo famoso internacionalmente luego de obtener el segundo lugar en el equipo de Yahir durante la edición 2019 de La Voz México, murió en circunstancias que no se han dado a conocer.

Sin dudas la muerte de Leo ha causado una gran conmoción en Santa Cruz, Bolivia y en México. Su gran talento le valió el reconocimiento de figuras como Ricardo Montaner y Belinda.

Luego se conoció el deceso de Nicole Valeria Vargas, quien fue exparticipante de La Voz Kids Colombia. La joven de 19 años fue atropellada y su familia dio a conocer la noticia por medio de las redes sociales con el objetivo de encontrar al conductor responsable. El accidente fue el 21 de febrero.

Nicole era de Colombia, donde llegó a la fama por su participación en el programa La Voz Kids cuando tenía tan sólo 12años de edad.

La última de las muertes fue la de Héctor Zamorano quien era un reconocido cantante veracruzano y fue parte de La Academia en 2002.De acuerdo con lo que se sabe el famoso de 47 años atravesaba un proceso de salud emocional complicado.