Así respondió Vicente Fernández Jr. a las críticas por tener un hijo a los 62 años

El pasado viernes 6 de febrero, Vicente Fernández Jr. se convirtió en padre por quinta vez. Fue tras el nacimiento de Isabella, la primera hija que tuvo con su actual esposa Mariana González , conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”.

Desde que el artista inició su relación con su actual esposa, ha recibido diversas críticas por la diferencia de edad entre ambos. Ahora, con el nacimiento de su hija, esas críticas también han aparecido debido a que Vicente Fernández Jr. ya tiene 62 años de edad por lo que su respuesta no se hizo esperar.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr. no solo es famoso por su música y por ser hijo de una de las leyendas de la música mexicana, sino que su nombre ha ganado lugar en las portadas de los medios de comunicación desde que formalizó su relación con la modelo Mariana González, que es 21 años menor que él.

Ahora, vuelve a ser protagonista ya que junto a ella tuvo a su quinta hija. Esto se debe a que en su anterior matrimonio, con Sissi Penichet, fue padre de Vicente Fernández, Ramón Fernández, Sissi Fernández y Fernanda Fernández, todos ya grandes y con formaciones profesionales en ejercicio.

¿Qué dijo Vicente Fernández Jr. ante las críticas?

Mientras en redes sociales Vicente Fernández Jr. y Mariana González siguen compartiendo postales del nacimiento de su hija Isabella, algunos internautas mantienen sus críticas hacia el artista. Algunos señalamientos apuntan a la edad del cantante para traer al mundo a un hijo, mientras que otros dudan de su paternidad teniendo en cuenta que años atrás se realizó una vasectomía.

Aunque las críticas se multiplican, parece que nada opaca el momento de felicidad que el cantante mexicano atraviesa junto a su esposa. Es por eso que al ser consultado sobre estas, su respuesta no tardó en llegar y lo hizo de una manera muy directa: “Le tienes que dar la vuelta a la moneda diciendo y teniendo el conocimiento de la ignorancia de la persona que está hablando”.

De esta manera, Vicente Fernández Jr. echó por tierra todo lo que se dice en su contra y dejó en claro que el haberse convertido en padre por quinta vez es lo que más importa en el presente.