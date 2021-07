Vicente Fernández Jr. prepara una jugosa demanda.

El novio de la llamada ‘Kim Kardashian’ mexicana hará pagar a quienes lo privaron de su libertad por varias semanas.

Luego de más de dos meses de no tener ninguna aparición pública y de muchas especulaciones, Vicente Fernández Jr. aclaró la situación y aseguró que tomará acciones legales contra quienes lo privaron de su libertad.

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios. Sí estuve recluido, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la clínica ‘13 de febrero’”, explicó el cantante a una reconocida revista de circulación nacional.

“Fueron 66 días en los que no hubo comunicación con mi familia. Cuando estás incomunicado, duermes en una habitación con más compañeros y que cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, es muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”, indicó el cantante.

Vicente Fernández Jr. manifestó que entró a la clínica por su propio pie, sin embargo, las condiciones no fueron las que le dijeron: “Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto el reglamento que el tratamiento que llegan a tener las personas de 90 días, yo lo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente salió y le informó a Mariana [su novia], ella se preocupó, pregunta por mí y le dijeron que estaba intranquilo, molesto y que el trato no era cordial y respetuoso conforme a los derechos humanos que debe tener cualquier paciente. Se preocupó, informó a mis hijos, mis hijos informan a mis padres, inmediatamente fueron por mí”.

Al preguntarle si esta intervención fue organizada por su familia, Fernández Jr. y sobre si vivió un secuestro y aseguró: “No lo sé, pero me gustaría saberlo. Cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro”.

Por último, el hijo de Vicente Fernandez indicó que está en espera de que su abogado Guillermo Pous le diga cómo procederá legalmente por esta situación, por ahora él se dedicará a desmentir todas las cosas qué se dijeron en este tiempo.

