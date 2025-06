Revelan que Bárbara de Regil rechazó a J Balvin con un cruel mensaje

En las últimas semanas el nombre de Bárbara de Regil se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de las constantes declaraciones que ha realizado a lo largo del reality show en el que ha participado. Ahora, recientemente se supo que la actriz y creadora de contenido aseguró que bateó a J Balvin al revelar que no es una persona que sea de su agrado.

Con una gran trayectoria en los medios de comunicación tradicionales y digitales, Bárbara de Regil se ha convertido en una mujer sumamente popular, por lo que todo lo que diga es común que se vuelva tendencia en las redes. Para muestra de ello está el recadito que le entregó al rapero latinoamericano J Balvin, a quien rechazó de una manera un tanto cruel.

¿Cómo rechazó Bárbara de Regil a J Balvin?

Si bien J Balvin sostiene una relación con la modelo Valentina Ferrer desde el año 2018, con quien tiene un hijo desde el 2021, lo anterior no exime que haya visto en Bárbara de Regil a una persona sumamente bella, la cual sobresalió durante una entrega de premios en la que ambos coincidieron. Así lo dijo el periodista Javier Ceriani, quien intentó contactar a la influencer a raíz de esta situación.

La fuente relata que J Balvin se percató que Bárbara de Regil tenía pareja después de intentar contactarla, por lo que buscó corregir su error a través de disculpas. No obstante, la mujer fitness no lo tomó de la mejor manera posible mandando un cruel mensaje: “Por más que esté casada no voy a meterme contigo porque eres feo, porque no me gustas, porque eres horrible”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre Memo del Bosque?

Para recrear un poco la historia, hace algunas semanas Bárbara de Regil confesó que Memo del Bosque, reconocido productor de televisión que perdió la vida en abril pasado, había atentado contra su confianza al pedirle un beso cuando esta apenas iniciaba su carrera. Vale decir que esta declaración se dio hace alrededor de un año; es decir, antes de la muerte del personaje en turno.